La Bolsa de Seúl cae un 8,29% al cierre, arrastrada por el desplome de Samsung y SK Hynix

El índice KOSPI de la Bolsa de Seúl ha despedido la sesión de este lunes con una caída del 8,29%, dando continuidad a las fuertes caídas del sector tecnológico el pasado viernes en Wall Street, en la que ha sido la peor jornada en el parqué surcoreano desde el pasado mes de marzo y que llegó a hacer necesaria la suspensión temporal de la negociación.

El desplome de la cotización del índice de referencia surcoreano provocó la activación por tercera vez en 2026 del mecanismo de interrupción automática de la negociación, lo que detuvo las operaciones durante 20 minutos.

El hundimiento del índice selectivo obedeció a las fuertes caídas registradas en valores tecnológicos como Samsung (-10,18%) y SK Hynix (-7,68%), mientras que fabricantes automotrices como Hyundai (-8,71%) y KIA (-6,02%) también registraron caídas significativas.

El KOSPI sufrió el pasado 4 de marzo la mayor caída de toda su historia, con un retroceso del 12,06%, ante la crisis abierta en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que disparó los precios del petróleo y el gas.

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A pesar de ello y del desplome de este lunes, la cotización del KOSPI acumula una revalorización superior al 70% en lo que va de año.

De su lado, el selectivo Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado la sesión del lunes con un retroceso del 3,85%, aunque ha logrado mantener los 64.000 puntos. En lo que va de año, el índice tokiota todavía gana más de un 23%.

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El desplome de las bolsas asiáticas da continuidad al hundimiento de Wall Street el pasado viernes como consecuencia principalmente de las caídas registradas entre algunos de los principales valores tecnológicos.

De tal modo, el Nasdaq cerró la última sesión con una caída del 4,18%, mientras que el Dow Jones perdió un 1,35%. Entre los valores más castigados el pasado viernes destacaron Nvidia (-6,20%), AMD (-10,86%), Intel (-11,28%) y Broadcom (-7,92%).

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Las fuertes caídas en los parqués asiáticos tras el desplome del viernes en Wall Street refleja la reacción del mercado ante unos datos del mercado laboral estadounidense mejores de lo esperado, lo que, unido a la persistente inflación, podría alejar la posibilidad de bajadas de tipos en Estados Unidos, a pesar del cambio en la presidencia de la Reserva Federal.