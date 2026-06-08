Noticias

EEUU: las predicciones del tiempo en Miami este 8 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Google icon
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Miami este lunes:

El clima para este lunes en Miami alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 26 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 10.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 76%, durante el día; y del 60%, con una nubosidad del 69%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Miami (Imagen ilustrativa Infobae)

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, está ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que es cálido todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

En julio es cuando se presentan las temperaturas más calientes, mientras que en enero es cuando se siente más frío.

Las más fuertes precipitaciones en Miami se dan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos presume de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

PUBLICIDAD

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

Clima en EEUUClima en MiamiClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Santoral hoy: la lista de santos a conmemorar este martes 9 de junio

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Santoral hoy: la lista de santos a conmemorar este martes 9 de junio

Resultados del Loto Clásico de Chile 5435: números ganadores de hoy domingo 7 de junio

Esta popular lotería chilena se celebra tres veces a la semana, todos los martes, jueves y domingo

Resultados del Loto Clásico de Chile 5435: números ganadores de hoy domingo 7 de junio

Predicción del clima: estas son las temperaturas en La Habana

La temperatura mínima que se ha registrado en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro descendió hasta los 0.6 grados en Baiona

Predicción del clima: estas son las temperaturas en La Habana

Las últimas previsiones para Santiago de los Caballeros: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Santiago de los Caballeros: temperatura, lluvias y viento

República Dominicana: el pronóstico del tiempo para Santo Domingo este 8 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

República Dominicana: el pronóstico del tiempo para Santo Domingo este 8 de junio