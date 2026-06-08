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'Super Mario Galaxy Movie' supera los 1.000 millones de dólares de recaudación

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Redacción Internacional, 8 jun (EFE).- El filme 'Super Mario Galaxy Movie' supera los mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo y se convierte en el primer largometraje estrenado en 2026 que alcanza esta cifra.

Según datos de la web Box Office Mojo, el filme ha recaudado 428,5 millones en Norteamérica -Canadá y Estados Unidos- y 571,5 millones en el resto de mercados desde su estreno el pasado 1 de abril.

'Super Mario Galaxy Movie' tuvo un presupuesto de 110 millones de dólares, un precio relativamente bajo para una película de animación. La película anterior de la franquicia fue un fenómeno y llegó a recaudar cerca de1.400 millones de dólares en todo el mundo.

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La película cuenta con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key y Jack Black, que también protagonizaron la primera entrega, y que suma en esta película las voces de Donald Glover, Glen Powell y Benny Safdie.

La película inspirada en el personaje de la saga de Nintendo es la que más ha recaudado en 2026. Le siguen 'Michael' con 888 millones de dólares, 'Project Hail Mary' ('Proyecto Salvación') con 679 millones y 'The Devil Wears Prada 2' ('El diario viste de Prada 2'), con 663 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.EFE

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