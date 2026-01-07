Cuerpo afirma que 2026 arranca con un crecimiento del PIB del 1% por el efecto arrastre de finales de 2025

Los hogares españoles han conseguido reducir su nivel de endeudamiento a cotas no vistas desde que el país adoptó el euro, lo que, según las autoridades económicas, permite equilibrar el incremento del consumo con un crecimiento sostenido del ahorro. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en rueda de prensa que esta situación financiera "saneada" de los hogares posibilita que tanto el gasto de los ciudadanos como sus depósitos bancarios aumenten a la vez, lo que proporciona "margen para seguir creciendo" en los próximos trimestres. Esta afirmación se produjo poco después de la presentación de un informe oficial sobre la evolución económica de España.

Tal como reportó el medio de comunicación, Cuerpo declaró que 2026 comenzó con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1%, impulsado por el llamado efecto arrastre del cuarto trimestre de 2025, cuando la economía registró un avance cercano al 0,7%. El ministro puntualizó que esta base al iniciar el año acerca a la economía española al objetivo previsto de crecimiento del 2,2% para el año, según las proyecciones oficiales del Gobierno. A esto se sumó un repaso sobre la tendencia de los últimos años: durante tres ejercicios consecutivos, la economía nacional ha conseguido crecer cada trimestre, con tasas iguales o superiores al 0,6%. Esto, señaló, sitúa a España en los primeros puestos entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El titular de Economía detalló que el crecimiento económico nacional descansa principalmente en la fortaleza de la demanda interna y la inversión. Al analizar la composición de ese impulso interno, destacó el peso del consumo privado como uno de los motores clave. Además, subrayó que la renta real disponible de las familias, ajustada por la evolución de los precios (renta per cápita real), ha mejorado desde el inicio del "shock" inflacionario de 2022 hasta el segundo trimestre de 2025. Según lo indicado por el ministro y recogió el medio, este indicador se encuentra por encima de las cifras registradas por otros países avanzados de la OCDE en el mismo período.

La combinación de mayor renta disponible con una menor exposición al endeudamiento sitúa la vulnerabilidad financiera de los hogares en los niveles más bajos de los últimos veinte años, según las palabras del ministro facilitadas por los medios. Cuerpo señaló que esa mejora no se limita a una parte de la población: abarca todos los segmentos de renta, lo que refuerza la estabilidad general. Destacó que el contexto internacional, definido por múltiples incertidumbres y retos, no ha impedido que en España se observe "un sentimiento de mayor confianza, de mayor optimismo de los agentes económicos en España frente a nuestros principales socios", según lo citado.

En relación con el comportamiento de los consumidores y su influencia sobre los datos macroeconómicos, el informe presentado ante el Consejo de Ministros detalla, según consignó el medio, que el dinamismo del gasto privado ha sostenido el ritmo de crecimiento incluso en situaciones complejas a nivel global. Los responsables de Economía resaltan que el margen de ahorro adicional en comparación incluso con los registros previos a la pandemia refuerza la capacidad de la economía para afrontar eventuales “shocks” o variaciones negativas en el entorno internacional.

El informe presentado reconoce la importancia de seguir monitorizando la evolución de estos indicadores, dados los desafíos que siguen presentándose tanto a nivel nacional como internacional. No obstante, el diagnóstico de la cartera económica sostiene que la combinación actual de ahorro, consumo y baja vulnerabilidad financiera constituye una base sólida para encarar los próximos meses y continuar cumpliendo los objetivos marcados en la hoja de ruta económica del Ejecutivo.