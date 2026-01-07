Agencias

Cuerpo afirma que 2026 arranca con un crecimiento del PIB del 1% por el efecto arrastre de finales de 2025

El responsable de Economía, Carlos Cuerpo, destaca que la producción nacional avanza impulsada por el consumo privado, la mejora en la renta familiar y el ahorro, factores que fortalecen la confianza y el desempeño frente a otros países europeos

Guardar

Los hogares españoles han conseguido reducir su nivel de endeudamiento a cotas no vistas desde que el país adoptó el euro, lo que, según las autoridades económicas, permite equilibrar el incremento del consumo con un crecimiento sostenido del ahorro. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en rueda de prensa que esta situación financiera "saneada" de los hogares posibilita que tanto el gasto de los ciudadanos como sus depósitos bancarios aumenten a la vez, lo que proporciona "margen para seguir creciendo" en los próximos trimestres. Esta afirmación se produjo poco después de la presentación de un informe oficial sobre la evolución económica de España.

Tal como reportó el medio de comunicación, Cuerpo declaró que 2026 comenzó con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1%, impulsado por el llamado efecto arrastre del cuarto trimestre de 2025, cuando la economía registró un avance cercano al 0,7%. El ministro puntualizó que esta base al iniciar el año acerca a la economía española al objetivo previsto de crecimiento del 2,2% para el año, según las proyecciones oficiales del Gobierno. A esto se sumó un repaso sobre la tendencia de los últimos años: durante tres ejercicios consecutivos, la economía nacional ha conseguido crecer cada trimestre, con tasas iguales o superiores al 0,6%. Esto, señaló, sitúa a España en los primeros puestos entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El titular de Economía detalló que el crecimiento económico nacional descansa principalmente en la fortaleza de la demanda interna y la inversión. Al analizar la composición de ese impulso interno, destacó el peso del consumo privado como uno de los motores clave. Además, subrayó que la renta real disponible de las familias, ajustada por la evolución de los precios (renta per cápita real), ha mejorado desde el inicio del "shock" inflacionario de 2022 hasta el segundo trimestre de 2025. Según lo indicado por el ministro y recogió el medio, este indicador se encuentra por encima de las cifras registradas por otros países avanzados de la OCDE en el mismo período.

La combinación de mayor renta disponible con una menor exposición al endeudamiento sitúa la vulnerabilidad financiera de los hogares en los niveles más bajos de los últimos veinte años, según las palabras del ministro facilitadas por los medios. Cuerpo señaló que esa mejora no se limita a una parte de la población: abarca todos los segmentos de renta, lo que refuerza la estabilidad general. Destacó que el contexto internacional, definido por múltiples incertidumbres y retos, no ha impedido que en España se observe "un sentimiento de mayor confianza, de mayor optimismo de los agentes económicos en España frente a nuestros principales socios", según lo citado.

En relación con el comportamiento de los consumidores y su influencia sobre los datos macroeconómicos, el informe presentado ante el Consejo de Ministros detalla, según consignó el medio, que el dinamismo del gasto privado ha sostenido el ritmo de crecimiento incluso en situaciones complejas a nivel global. Los responsables de Economía resaltan que el margen de ahorro adicional en comparación incluso con los registros previos a la pandemia refuerza la capacidad de la economía para afrontar eventuales “shocks” o variaciones negativas en el entorno internacional.

El informe presentado reconoce la importancia de seguir monitorizando la evolución de estos indicadores, dados los desafíos que siguen presentándose tanto a nivel nacional como internacional. No obstante, el diagnóstico de la cartera económica sostiene que la combinación actual de ahorro, consumo y baja vulnerabilidad financiera constituye una base sólida para encarar los próximos meses y continuar cumpliendo los objetivos marcados en la hoja de ruta económica del Ejecutivo.

Temas Relacionados

Crecimiento económicoCarlos CuerpoEconomía españolaGobierno de EspañaConsejo de MinistrosEspañaOCDEProducto Interior BrutoDemanda internaConsumo privadoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

España aumenta un 0,6% sus emisiones en 2025 y se queda lejos de su objetivo para 2030, según un estudio

El informe del Observatorio de la Sostenibilidad advierte de un repunte en la contaminación por energía y transporte, señala dificultades para cumplir compromisos climáticos y alerta sobre reformas pendientes y políticas inconsistentes que agravan el desafío ambiental

España aumenta un 0,6% sus

Lenovo renueva su apuesta 'gaming' con la nueva versión de la Legion Go con SteamOS y nuevos portátiles Legion y LOQ

La empresa china exhibió sus últimos desarrollos en hardware durante el CES 2026 de Las Vegas, incluyendo una consola portátil equipada con SteamOS y computadoras portátiles de alto rendimiento con procesadores avanzados y GPU Nvidia RTX, pensados para jugadores y creadores

Lenovo renueva su apuesta 'gaming'

Más de 20.000 menores y jóvenes migrantes solos entre 16 y 23 años tiene residencia en España, más del doble que en 2021

La cifra de residentes autorizados entre adolescentes y jóvenes extranjeros en situación de vulnerabilidad crece un 155% desde 2021, impulsada principalmente por varones originarios de Marruecos, según datos del Ministerio de Inclusión

Más de 20.000 menores y

VÍDEO: Almeida antepone que "hay un dictador menos" a las formas de EEUU en Venezuela y recuerda que "Faes no es el PP"

El regidor madrileño defiende el arresto de Maduro pese a cuestionamientos sobre el procedimiento, subraya la independencia de su partido respecto a Faes y destaca la relevancia internacional de la oposición venezolana liderada por María Corina Machado

VÍDEO: Almeida antepone que "hay

Macron apunta al despliegue de "varios miles de soldados franceses" en Ucrania una vez finalice la guerra

El presidente galo anunció que contingentes franceses podrían apoyar a Ucrania tras el alto el fuego con Rusia, enfocados en reconstruir las capacidades militares ucranianas y la vigilancia fronteriza junto a aliados internacionales para fortalecer la seguridad regional

Macron apunta al despliegue de