Agencias

Indonesia halla los cadáveres de ocho personas tras un accidente de helicóptero

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Yakarta, 17 abr (EFE).- Las autoridades de Indonesia informaron este viernes sobre el hallazgo de ocho cadáveres después de que la víspera se estrellara un helicóptero en la isla de Borneo, al oeste del archipiélago asiático, con dos tripulantes y seis pasajeros a bordo.

El aparato, un Airbus H130, perdió contacto con la torre de control el jueves a las 8:39 hora local (1:39 GTM) cuando, cinco minutos después de despegar, desapareció del radar y no logró establecer comunicación por radio, señaló el jefe de la Agencia Nacional para la Lucha contra los Desastres (BNPB), Mohammad Syaffi.

Media hora después, la Agencia de Búsqueda y Rescate (Basarnas) detectó vía satélite una señal de emergencia del helicóptero, que transportaba a dos tripulantes y seis pasajeros, todos de nacionalidad indonesia excepto un ciudadano malasio.

Según indicó a EFE el director de la oficina de Búsqueda y Rescate (SAR) de Pontianak, Made Junetra, la operación de salvamento se prolongó durante toda la noche, con la coordinación de los distintos equipos de búsqueda y rescate desplegados sobre el terreno, una zona de bosque denso con una topografía montañosa escarpada.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado la causa del accidente pero aseguraron haber encontrado restos que se sospecha corresponden a la sección de cola del helicóptero, aproximadamente a tres kilómetros al oeste del punto inicial de pérdida de contacto.

Todavía no hay información sobre la propiedad del helicóptero ni el motivo del vuelo. EFE

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