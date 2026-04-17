Colectivos de búsqueda expresan consternación por el hallazgo de 1.076 restos en México

Ciudad de México, 16 abr (EFE).- Colectivos de búsqueda y familias buscadoras alertaron este jueves por la crisis forense en las lagunas de La Habana, entre la alcaldía de Tláhuac, en la capital mexicana, y el municipio de Chalco, en el Estado de México, centro del país, donde reportaron el hallazgo de al menos 1.076 restos y fragmentos óseos hallados del 7 al 16 de abril.

Mediante un comunicado, los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles Ciudad de México, Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Voces de la Ausencia, Lirios Buscadores Izcalli, junto con las familias independientes manifestaron su "más profunda consternación y alarma ante la gravedad de los hallazgos recientes en las lagunas de La Habana".

Señalaron que este sitio "se ha convertido en un escenario de dolor que requiere la atención inmediata del Estado" mexicano.

Explicaron que lo que inició como una jornada de búsqueda por patrones ha derivado en una "crisis forense de dimensiones incalculables".

Los colectivos precisaron que tras la continuación de las labores, informaron "con dolor e indignación" la localización de un total acumulado de por lo menos 1.076 restos y fragmentos óseos entre el martes y el jueves.

Tras el hallazgo, exigieron la ampliación inmediata de las jornadas y que las labores de búsqueda en las lagunas de La Habana "no se detengan y se asignen mayores recursos humanos y técnicos dada la magnitud del hallazgo", en especial personal pericial y de la comisión de búsqueda.

En cuanto a la transparencia forense, los colectivos exigieron un protocolo de procesamiento que garantice la no revictimización y la identificación digna y pronta de cada resto localizado.

"El Estado tiene la obligación de garantizar nuestro derecho a la verdad y a la justicia. No descansaremos hasta que cada uno de estos restos recupere su identidad y regrese a casa de manera digna", cerró el comunicado.

El martes, especialistas y familiares de personas desaparecidas en México advirtieron que la respuesta del Gobierno mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU no solo "minimiza" la crisis, sino que puede obstaculizar la ayuda internacional para enfrentarla, en un contexto de impunidad persistente, fallas institucionales y cerca de 80.000 cuerpos humanos sin identificar.

México supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950. EFE