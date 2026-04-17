Motagua recupera el liderato del Clausura hondureño tras vencer 2-3 a Victoria

Tegucigalpa, 16 abr (EFE).- El Motagua recuperó este jueves el liderato del torneo hondureño Clausura al vencer por 2-3 al Victoria, en partido pendiente que correspondía a la decimoquinta jornada.

Dirigido por el español Javier López, Motagua volvió a la senda del triunfo después de dos derrotas consecutivas que sufrió tras un invicto que le duró trece partidos.

Los dirigidos por López se pusieron en ventaja a los dos minutos de haber iniciado el juego por intermedio del uruguayo Rodrigo de Olivera.

Aunque Motagua mostró un mejor fútbol y pudo haber ganado con un marcador más amplio, el Victoria, que tiene como entrenador al argentino Hernán Medina, creó varias ocasiones de peligro, principalmente en el segundo tiempo.

El segundo gol del Motagua lo convirtió Alejandro Reyes al minuto 37 y con la ventaja de 0-2 el equipo capitalino se fue al descanso.

En el segundo episodio Victoria mostró más entrega y al 62 descontó con un gol de buena factura de Allan Banegas, quien desde fuera del área soltó un potente disparo con la derecha para vencer al portero Luis Ortiz, del Motagua.

El gol animó a los pupilos de Hernán Medina, que crearon más jugados de peligro y amenazaron con empatar el juego, pero en los últimos minutos Motagua hizo el tercero mediante lanzamiento de penalti ejecutado por el argentino Rodrigo Gómez.

Victoria no se rindió y en una nueva llegada al área de Motagua descontó mediante un autogol del defensa Marcelo Santos, quien en un intento por rechazar la pelota, la terminó introduciendo en su propia portería.

El triunfo dejó a Motagua con 32 puntos y un juego menos que sus escoltas más cercanos, Real España (31) y Olimpia (29), mientras que Victoria agudizó su situación porque sigue hundido en el último lugar (undécimo), con 13.

La decimonovena fecha se iniciará el sábado con los juegos Génesis-Marathón y Choloma-Olimpia, y finalizará el domingo con tres: Platense-Universidad Pedagógica, Motagua-Juticalpa y Olancho-Victoria. EFE