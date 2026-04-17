Vicente y Alejandro Fernández protagonizan "reencuentro" con nueva versión de 'El Rey'

Ciudad de México, 16 abr (EFE).- Vicente Fernández y Alejandro Fernández lanzaron una nueva versión de 'El Rey' en estilo banda, producida por el cantante de regional Eden Muñoz, informó este jueves la disquera Sony Music México.

Los Fernández, padre e hijo presentan una nueva versión de la legendaria composición del mexicano José Alfredo Jiménez, misma que el propio Vicente Fernández convirtió en uno de los himnos más importantes de la música mexicana.

"La versión es el primer adelanto de un próximo álbum de duetos póstumos que usa los masters originales de la voz del Charro de Huentitán y nuevas grabaciones, con aval de la familia, y que ya está disponible en plataformas digitales", apuntó en un comunicado la disquera

En la nota se destacó que la producción es de Eden Muñoz y la ingeniería de grabación de Áureo Baqueiro. "Esta reinterpretación conecta con nuevas generaciones sin perder la esencia que la hizo eterna".

La disquera señaló que la producción contó "con un riguroso trabajo de producción y de la autorización de la familia Fernández, garantizando un resultado auténtico y respetuoso con su legado".

"Visitar el estudio para crear esta nueva versión de 'El Rey' fue muy significativo para mí, y algo que disfruté muchísimo”, publicó Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram.

El "Charro de Huentitán" es considerado el mayor exponente de la música de mariachi en México.

El cantante falleció en 2021, a los 81 años, cuatro meses después de estar hospitalizado conectado a un respirador artificial debido a las secuelas del síndrome de Guillain-Barré que padecía. EFE