China remarca que sus "intereses legítimos" en Venezuela "deben ser protegidos" ante las pretensiones de EEUU

El Gobierno de China ha remarcado que sus "derechos e intereses legítimos" en Venezuela, así como los de otros países, "deben ser protegidos", después de que haya transcendido una serie de "exigencias" de Estados Unidos en su plan de controlar su industria petrolera en detrimento de otros socios comerciales de Caracas.

"La cooperación entre China y Venezuela es entre dos Estados soberanos, amparada por el Derecho Internacional y las leyes correspondiente. Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser protegidos", ha señalado la portavoz de la cartera de Exteriores, Mao Ming, este miércoles en rueda de prensa desde Pekín.

En ese sentido, ha adelantado que las relaciones entre China y Venezuela se mantendrán como hasta ahora, al igual que con otros países de la región. "Seguiremos fortaleciendo la cooperación y el apoyo mutuo con los países de América Latina y el Caribe (...) "independientemente de cómo evolucione la situación", ha afirmado.

La portavoz ha remarcado que "Venezuela es un Estado soberano con plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y actividades económicas", por lo que ha afeado a Estados Unidos que pretenda hacer valer sus propias "exigencias" a costa del Derecho Internacional y de los derechos del pueblo venezolano.

Mao ha subrayado que primero las sanciones anteriores y ahora este "flagrante uso de la fuerza" de Estados Unidos contra la soberanía de Venezuela ha "afectado gravemente el orden económico y social del país", además de poner en riesgo "la estabilidad de la cadena de suministro global".

Así ha aprovechado para instar a Estados Unidos en nombre del Gobierno chino a liberar de manera inmediata al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, y "a resolver la cuestión a través de la negociación".

