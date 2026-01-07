Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 8 de enero (y 2)

El acto de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo de ‘El Mundo’ contará este jueves en Madrid con la presencia de figuras institucionales y políticas, entre ellas la reina Letizia, quien presidirá la ceremonia acompañada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra. Según informó Europa Press, esta cita se celebrará en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y marca uno de los eventos más relevantes en la agenda informativa de la jornada, donde destacan múltiples reuniones, presentaciones y actos culturales en la capital y en Sevilla.

De acuerdo con la programación publicada por Europa Press, la jornada iniciará temprano en Madrid con varias actividades de alto nivel. A las 10:15 horas, la secretaria ejecutiva de la Unión Europea del PSOE, Iratxe García, tiene previsto mantener un encuentro con representantes de Cáritas, Cruz Roja, ONCE y la Fundación del Secretariado Gitano. El objetivo de la reunión es analizar temas clave como el Marco Financiero Plurianual, la financiación de la Política Agrícola Común (PAC), el Programa LIFE y la evolución de las partidas presupuestarias europeas. Posteriormente, a las 12:30 horas, García continuará su ronda de reuniones con sectores sociales y medioambientales, abordando los avances de los denominados paquetes Ómnibus, que incluyen debates sobre biodiversidad, pesticidas y medidas contra la deforestación. Ambas reuniones tendrán lugar en la sede del PSOE, en la calle Ferraz.

La Fundación The Family Watch llevará a cabo a las 10:30 horas la presentación del ‘XV Barómetro de la Familia TFW’, un informe que examina la situación actual de los hogares en España. Esta actividad se desarrollará en la sede de la fundación, situada en la calle Artistas de Madrid, y responde a la creciente demanda de datos sobre el estado de las familias en el país, según detalló Europa Press.

En el ámbito de los derechos sociales, el ministro Pablo Bustinduy se reunirá a las 10:30 horas con María José Pizarro, senadora colombiana y miembro del movimiento Pacto Histórico. Posteriormente, a mediodía, se encontrará con representantes de Amnistía Internacional en la sede ministerial, ubicada en el Paseo del Prado. Estas reuniones se enfocan en la agenda social y de derechos humanos, según consignó el medio.

El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha convocado a las 10:45 horas un Comité de Crisis enfocado en los recientes casos de violencia de género. La ministra Ana Redondo atenderá a la prensa antes de la reunión, que se celebrará en la sede del ministerio en la calle Alcalá. Según lo divulgado por Europa Press, el objetivo de la reunión es analizar los últimos asesinatos atribuidos a la violencia machista y coordinar respuestas institucionales.

En materia de seguridad vial, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentará a las 11:00 horas el balance provisional de siniestralidad vial correspondiente al año 2025. Este acto se realizará en la Dirección General de Tráfico, situada en la calle Josefa Valcárcel. Según publicó Europa Press, el balance incluirá los principales datos sobre accidentes en las carreteras españolas, así como las medidas implementadas y pendientes.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, presentará a las 11:00 horas la primera campaña institucional española dirigida específicamente a la concienciación sobre el cambio climático. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, participará en el cierre del evento, programado en el ministerio ubicado en el Paseo de la Castellana. Europa Press indicó que la campaña busca incrementar la sensibilización social ante las consecuencias del calentamiento global.

En el ámbito económico y de consumo, la organización de consumidores Facua ha convocado una rueda de prensa a las 11:00 horas en Sevilla para informar sobre la evolución de los recibos de la luz. Este encuentro tendrá lugar en la sede nacional de la entidad y también estará disponible vía streaming, según explicó Europa Press.

La agenda educativa incluye reuniones sucesivas de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, programadas en la sede del ministerio. A las 11:00 horas, Tolón tiene previsto reunirse con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. A las 12:00 horas, el encuentro será con la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), y a las 13:00 horas, con la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Estos encuentros abordan temas de interés educativo y deportivo, detalló el medio.

RTVE presentará a las 12:00 horas a los cuatro presentadores elegidos para el Benidorm Fest 2026: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Esta presentación se efectuará en la sala de comunicación de Torrespaña, y Europa Press informó que la sesión fotográfica con los presentadores se realizará al finalizar el acto.

A partir del mediodía, la jornada brinda espacio a otros actos notables, como la intervención del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la toma de posesión de Laura Barbas Calvo como nueva directora general del Instituto Geográfico Nacional. El acto contará con la asistencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y tendrá lugar en la sede ministerial en el Paseo de la Castellana.

La tarde dará paso a actividades de carácter internacional y cultural. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participará a las 19:00 horas en la presentación del libro ‘Palestina. Crónica de un genocidio’, de Enrique Olaya, que se llevará a cabo en la Embajada de Palestina en Madrid.

En el área de salud, la ministra Mónica García tiene agendada una reunión a las 11:00 horas por videoconferencia con su homólogo de Rumanía, Alexandru Rogobete. Además, a las 11:30 horas, el Sindicato Médico CESM, Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, Amyts, O'MEGA y el Sindicato Médico de Euskadi ofrecerán una rueda de prensa para comunicar los últimos avances en las negociaciones destinadas a conformar un frente sindical profesional común frente al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Este encuentro se realizará en la sede de CESM, en la calle de las Veneras.

En el campo cultural, el día inicia a las 10:30 horas con la inauguración de la exposición ‘Maillol – Manolo. La escultura pura’ en la Galería Leandro Navarro de Madrid. También a esa hora, el Teatro de La Abadía, junto con La_Compañía exlímite, Recycled Illusions y Arteico, ofrece una rueda de prensa para presentar la obra ‘Una forma de vida’, inspirada en la novela de Amélie Nothomb, en la Sala José Luis Alonso del teatro. Por la tarde, a las 12:00 horas, se celebrará una rueda de prensa presencial y por YouTube para anunciar la obra “Gula/Gola”, en el Teatro Valle-Inclán, Sala El Mirlo Blanco.

Toda esta agenda, organizada en torno a las áreas de sociedad, salud y cultura, refleja la intensa actividad institucional, social y cultural prevista para el jueves en Madrid y Sevilla, según el detalle ofrecido por Europa Press. Las iniciativas y reuniones marcan posiciones y balances en políticas públicas, derechos sociales, educación, actividad científica, situación familiar, cultura y acción climática.