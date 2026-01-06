Tosha Schareina gana en motos la etapa 3 del Dakar y Carlos Sainz se aúpa en la general en coches

El piloto estadounidense Mitch Guthrie alcanzó la victoria en la tercera etapa de la categoría 'Ultimate' del Rally Dakar 2026 disputado en Arabia Saudí, desplazando a sus rivales y dejando a Ford en las primeras cinco posiciones de la general, de acuerdo con la información publicada por Europa Press. La jornada, que se corrió en los alrededores de Al-Ula, resultó favorable especialmente para Ford y para el piloto madrileño Carlos Sainz, quien aplicó una estrategia que le permitió avanzar en la clasificación tras dos días complicados por los pinchazos. Guthrie, con su desempeño, se colocó al frente de la general y Sainz finalizó séptimo en la etapa, situándose cuarto a 3 minutos y 34 segundos del nuevo líder. Junto a ellos, Cristina Gutiérrez, del equipo Dacia, consiguió igualar su mejor resultado histórico y ahora ya se ubica séptima en la general.

Europa Press detalló que la jornada en Al-Ula presentó 421 kilómetros cronometrados por rutas complejas de cañones. La navegación y las abundantes piedras nuevamente pusieron a prueba a los pilotos, tanto en motos como en coches. En la disciplina sobre dos ruedas, Tosha Schareina, valenciano del equipo Honda, firmó su primer triunfo de etapa en esta edición, lo que le coloca en el tercer puesto de la general a poco más de un minuto del australiano Daniel Sanders, líder hasta el momento con KTM.

Durante la etapa, Schareina afrontó una caída aparatosa en las pistas pedregosas, aunque sin consecuencias físicas graves, según narró el propio piloto a Europa Press. El valenciano mantuvo el ritmo y completó el recorrido como el más rápido, dejando atrás a rivales que partieron por delante y perdieron tiempo al abrir pista en la navegación. Sanders conservó el primer lugar general, seguido del español Edgar Canet, quien vivió una jornada difícil. El catalán perdió casi 12 minutos respecto a Schareina tras extraviarse en el recorrido después del repostaje, lo que lo obligó a ceder su puesto de podio y caer varias posiciones en la clasificación. En declaraciones recogidas por Europa Press, Canet describió la etapa como "muy larga y peligrosa", destacando las dificultades para retomar el ritmo en terrenos repletos de piedras.

En las motos, Schareina explicó que la estrategia definida era buscar la victoria y lograron cumplir el objetivo a pesar de las condiciones. La suya representó la tercera victoria de etapa en su historial de participaciones en el Dakar, lo que le permite consolidarse entre los favoritos en la lucha por el título. En el acumulado, el australiano Sanders sostiene la delantera mientras Schareina cierra el podio provisional.

Las dificultades en la navegación también influyeron en los resultados de otros competidores destacados, según Europa Press. En la categoría de coches, además del liderazgo de Guthrie, Ford vio a Martin Prokop y Guy Botterill (Toyota) completar el podio de la jornada. Carlos Sainz capitalizó el hecho de partir por detrás de quienes habían finalizado antes la segunda etapa, aprovechando las complicaciones de los favoritos que abrieron pista y terminaron perdiendo tiempo significativo. Nani Roma finalizó por delante de Sainz, quien ejecutó el plan previsto para el día sin inconvenientes técnicos, tras los dos pinchazos del día anterior.

Entre los rivales directos de Sainz, el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) y el sudafricano Henk Lategan (Toyota) cruzaron la meta con 20 minutos más que el tiempo ganador del estadounidense, mientras que Seth Quintero, vencedor en la segunda etapa, sufrió un retroceso considerable, cediendo más de una hora respecto a Guthrie. Toyota, según Europa Press, enfrentó una jornada complicada en Al-Ula, situación que Ford supo aprovechar para consolidar su dominio en la clasificación general de autos.

El desempeño de Cristina Gutiérrez en la etapa resaltó tanto para Ford como para Dacia, ya que alcanzó el quinto puesto, igualando su mejor registro en la categoría 'Ultimate' y accediendo a la séptima posición en la general. Lucas Moraes, compañero de equipo, también celebró el cuarto lugar de la etapa. Al Attiyah, por su parte, perdió posiciones en la tabla y ahora se encuentra a 11 minutos de Guthrie y 8 minutos de Sainz.

La representación española sumó otras actuaciones destacadas, informó Europa Press. Isidre Esteve, del Repsol Toyota Rally Team, finalizó la etapa en el trigésimo puesto y figura en la posición 35 de la general de 'Ultimate'. Laia Sanz, a los mandos del Ebro, consiguió su mejor resultado de etapa en lo que va de la edición, al clasificarse decimotercera y ascender al puesto 18 general, a casi media hora del líder.

En términos generales, la tercera etapa del Dakar 2026 se caracterizó por una navegación compleja y tramos con abundantes piedras que pusieron en jaque a los pilotos favoritos y permitieron cambios significativos en las posiciones generales de ambas disciplinas, de acuerdo con el reporte de Europa Press. Las estrategias aplicadas por los equipos y pilotos resultaron determinantes para los movimientos en la parte alta de las clasificaciones, tanto en motos como en coches, dejando a Ford al mando y a los españoles en posiciones clave de cara al resto de la competición.