Iñaki Williams y su crítica a la Supercopa: "Mis palabras no fueron adecuadas, pero no me arrepiento"

En la antesala de la semifinal que enfrentará al Athletic Club con el Barça en Arabia Saudí, Iñaki Williams expresó su determinación y la del grupo por aprovechar la oportunidad de competir por el título, pese a las adversidades que supone disputar la Supercopa lejos de sus aficionados y en un escenario internacional con escaso apoyo local. Según detalló el medio original, Williams analizó el partido clave, reconoció el desafío particular de jugar fuera de casa y presentó sus impresiones respecto a la organización del torneo en territorio saudí, tras sus declaraciones recientes sobre la sede.

De acuerdo con la información publicada, el capitán del Athletic se refirió a la polémica generada tras calificar la elección de Arabia Saudí como sede del torneo como “una mierda”, asegurando que sus palabras no fueron adecuadas, aunque recalcó que no se arrepiente de haberlas dicho. "Hay que tener un poco más de cuidado. Igual la palabra que utilicé no fue la apropiada pero sí que es verdad que sigue siendo una faena para todos, sobre todo, para nuestros aficionados. Me puedo equivocar muchas veces, porque intento ser honesto, pero sí es cierto que igual las palabras no fueron las adecuadas, pero mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos a muchos aficionados aquí", declaró Williams, según consignó la fuente.

A lo largo de sus declaraciones previas al partido, Williams insistió en que su intención era sincerarse sobre el impacto negativo que tiene para el club vasco el jugar la Supercopa lejos de San Mamés. Según publicó el medio, el delantero recordó que, a pesar de sus formas, buscaba reflejar la incomodidad que sienten tanto jugadores como seguidores: “El míster habló conmigo y me dijo que iba a intentar quitarle hierro al asunto y así fue. Quizá las palabras no fueron las adecuadas pero no me arrepiento”.

Respecto al próximo enfrentamiento competitivo, Williams compartió el entusiasmo de la plantilla por medirse ante el Barça en busca de la final. “Competir por un título siempre es especial”, afirmó. El capitán recordó que el Athletic Club ya ha triunfado ante rivales como el Real Madrid y el propio Barcelona en anteriores ediciones, destacando el reto de iniciar el torneo enfrentando a uno de los conjuntos con más proyección internacional. "Ya tenemos el primer partido contra el Barça, así que vamos a intentar dar la cara", añadió, atribuido por el medio.

Sobre el carácter del grupo, Williams subrayó la capacidad del Athletic para superar expectativas cuando la competición lo exige. Recalcó que históricamente el equipo responde en citas trascendentes, aunque llegue con menos favoritismo y seguidores que sus rivales. “Venimos como los menos favoritos y eso también tiene algo bueno, que podemos dar la sorpresa y que ellos igual tengan ese puntito de relajación”, señaló, dando cuenta de la mentalidad con la que afronta el compromiso el vestuario rojiblanco.

La condición de “cenicienta” del Athletic en este tipo de torneos, lejos de pesar, supone una motivación añadida para los jugadores, según detalló el propio capitán: “Es positivo para nosotros, tenemos quizá menos presión encima de los hombros y podemos dar la sorpresa. Ya lo hicimos en 2021 y queremos volver a hacerlo, queremos volver a ganar confianza, venimos de resetear las cabezas con las familias, y ahora es el modo competición activo”, comentó, tal como recogió el medio de comunicación.

Williams también abordó el momento actual del equipo, marcado por resultados irregulares en los últimos meses, y señaló cómo la cita ante el Barcelona puede servir de punto de inflexión. “El fútbol muchas veces son dinámicas y cuando un equipo parece que está jodido, piensas en que en algún momento va a tener que despertar, y nuestro momento tiene que llegar ya. Van pasando los meses, las jornadas, el equipo no termina de encontrarse, hacemos partidos buenos y otros no tan buenos y competir contra el Barça por un título lo que te puede suponer anímicamente es muy importante, y creo que puede cambiar el hilo de lo que venimos haciendo”, expresó, de acuerdo con la publicación original.

Sobre la preparación táctica para el partido, el delantero resaltó las características defensivas del Barça y cómo el Athletic buscará explotar los espacios disponibles. “El Barça juega con una línea defensiva muy alta, por lo que debemos jugar al espacio, un estilo que nos gusta porque tenemos jugadores muy rápidos en la parte de arriba y buenos pasadores. Tienes que tener cuidado porque tienen jugadores en ataque que en dos plumazos te resuelven el partido. Contra el Espanyol sufrieron muchísimo”, relató Williams, según la fuente.

Al analizar la dimensión global del fútbol y su evolución, Williams reflexionó sobre la proyección internacional que permite la disputa de estos torneos en países lejanos. “Entiendo que en los mundos que vivimos ahora mismo, el fútbol se está modernizando y cada vez llegamos a países más lejanos y es importante que nos conozcan. Mañana tenemos la oportunidad de que conozcan también nuestra forma de entender el fútbol, nuestro club, nuestras costumbres. Es positivo también para nosotros porque nos tenemos que dar a conocer alrededor del mundo”, expuso el capitán, citado por el mismo medio.

Finalmente, Williams admitió sentir una “emoción increíble” ante la posibilidad de conquistar su primer trofeo como líder del equipo en una cita oficial. El delantero reiteró que la motivación para superar al Barça y acceder a la final de la Supercopa se combina con el ánimo de dar una alegría a la afición del Athletic, privada de acompañar en masa a su equipo en territorio saudí, según concluyó la publicación consultada.