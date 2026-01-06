El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 factura 864 millones de euros, un 1,24% más que en 2025

Castilla y León experimentó el mayor aumento en ventas del Sorteo Extraordinario de El Niño, alcanzando un crecimiento del 7,32% durante la edición de 2026, mientras que Andalucía se situó como la comunidad con mayor recaudación regional, con 128,1 millones de euros. Según los datos provisionales de Loterías y Apuestas del Estado, la facturación total del sorteo ascendió a 864.682.360 euros, lo que representa un aumento del 1,24% respecto a la edición de 2025.

De acuerdo con la información difundida por Loterías y Apuestas del Estado, el importe recaudado en 2026 refleja la fidelidad de los participantes y la consolidación de una tradición que cada 6 de enero mantiene alta la participación en todo el territorio nacional. El informe del organismo señala que el gasto medio por habitante a nivel nacional se situó en 17,60 euros, destacando notables diferencias entre las diferentes comunidades autónomas.

Andalucía encabezó la lista en términos de recaudación total, seguida por la Comunidad Valenciana (122,9 millones de euros) y la Comunidad de Madrid (116 millones de euros). Cataluña y Castilla y León también figuran entre las comunidades con mayores cifras de ventas, alcanzando 92,6 millones y 72,7 millones de euros respectivamente. No todas las autonomías registraron avances; Canarias evidenció una disminución del 2,20% en ventas en relación al año anterior, mientras que la Comunidad Valenciana descendió un 2,05%. Además, Murcia, Baleares y País Vasco presentaron ligeros descensos según consignó el medio.

El tradicional sorteo, que en su edición de 2026 celebra 263 años de historia de Loterías y Apuestas del Estado, ha ido más allá de la recaudación. Según detalló el operador público, una parte de los beneficios respaldaron programas sociales en favor de un millón de personas vulnerables al año. Entre los colectivos apoyados figuran personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes y pacientes oncológicos, a través de alianzas con entidades sociales.

Loterías y Apuestas del Estado también informó sobre su contribución en el ámbito deportivo y cultural. La institución mantiene su respaldo a deportes minoritarios, iniciativas de deporte de base y deporte femenino. Este apoyo incluye la colaboración directa con deportistas olímpicos y paralímpicos que participarán en los próximos Juegos de Invierno de Milano Cortina. La empresa pública remarcó que estas iniciativas buscan fomentar la igualdad de oportunidades y la visibilidad en disciplinas que no siempre cuentan con grandes patrocinios, según publicó el operador.

En el campo cultural, Loterías extendió su compromiso con la accesibilidad y promoción cultural mediante el impulso de proyectos como el 'Premio Loterías de cortometrajes con temática social', una colaboración con el Festival de San Sebastián. La próxima edición, la tercera consecutiva, consolidará este espacio para creadores audiovisuales centrados en temáticas sociales, según informaron desde la organización.

Los datos del sorteo reflejaron tanto el espíritu tradicional que lo convierte en una cita anual para millones de personas, como la adaptación de la empresa pública a la realidad social, deportiva y cultural del país. El medio Loterías y Apuestas del Estado destacó que, a través de la diversificación de ayudas y programas, se refuerza el vínculo institucional entre el histórico sorteo y el tejido social. Los informes del operador señalan que la empresa busca sostener este compromiso en los próximos años a través de nuevas iniciativas orientadas al bienestar y la cohesión social, así como el refuerzo de prácticas culturales y deportivas en toda la geografía nacional.