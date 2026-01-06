Edmundo González defiende ante Felipe González que las transiciones "no son lineales ni simples"

“La normalización real del país solo será posible cuando se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”, declaró Edmundo González en redes sociales después del reciente cambio en la conducción ejecutiva de Venezuela. Según consignó Europa Press, González emitió este mensaje tras el ataque estadounidense que llevó a la captura de Nicolás Maduro y la posterior designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ).

Durante un encuentro sostenido el martes con el expresidente español Felipe González, el líder opositor y candidato presidencial en las elecciones de julio de 2024, abordó la complejidad de las transiciones democráticas en Venezuela. Tal como publicó Europa Press, el político venezolano resaltó ante el exmandatario español que “los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial”. Su declaración se dio a conocer junto a imágenes del encuentro difundidas en plataformas sociales.

Edmundo González enfatizó que la construcción democrática se basa en principios sólidos y en la toma de decisiones responsables, aun bajo escenarios de elevada dificultad. Europa Press citó al opositor agradeciendo a Felipe González por “la buena conversación” que mantuvieron, contextualizando estas palabras pocos días después de que Estados Unidos ejecutara una intervención militar sobre Caracas que se saldó con la captura de Maduro. La crisis política derivó en una serie de movimientos institucionales en Venezuela, entre ellos la decisión del TSJ de nombrar a Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba hasta entonces como vicepresidenta, al frente del Ejecutivo de forma provisional.

Tras su reunión con el dirigente socialista español, Edmundo González reafirmó la legitimidad de su mandato, proclamando que se impuso en los comicios celebrados el 28 de julio de 2024, reportó Europa Press. En sus comunicaciones recientes, el opositor subrayó que la permanencia de Maduro ya no es un factor en el país y que el exmandatario enfrenta a la justicia, en alusión directa a la operación impulsada por el gobierno de Estados Unidos.

El medio Europa Press detalló, además, que el presidente estadounidense Donald Trump se pronunció sobre la situación venezolana al prometer que Washington “se hará cargo” del escenario en Venezuela. Trump destacó también que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, carece tanto del “apoyo” como del “respeto del país”, lo que evidencia la complejidad y las divisiones dentro del espacio opositor venezolano.

La secuencia de eventos expuesta por Europa Press describe un escenario marcado por enfrentamientos institucionales, la intervención internacional liderada por Estados Unidos y una modificación abrupta del panorama político tras la salida forzada de Nicolás Maduro. González, en este entorno, insistió en que la transición venezolana exige un enfoque fundamentado en la prudencia y la experiencia, apelando igualmente a una interpretación estricta de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.