David Uclés gana el Premio Nadal 2026 con la novela 'La ciudad de las luces muertas'

Entre los aspectos más destacados del certamen literario de este año se encuentra la cantidad de manuscritos recibidos, que alcanzó la cifra de 1.207, según informó el medio que divulgó la noticia. Esta diversidad de propuestas literarias marcó el desarrollo de la presente edición y tuvo como resultado el reconocimiento al escritor andaluz David Uclés, quien obtuvo el 82 Premio Nadal con la novela 'La ciudad de las luces muertas', tal como detalló el jurado tras reunirse el martes.

El fallo del jurado, integrado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y el editor Emili Rosales, otorgó por mayoría este galardón, dotado con 30.000 euros, al manuscrito presentado bajo el seudónimo Oriol Arce y el título provisional 'Ruge otro día estival'. De acuerdo con lo publicado por la fuente, Destino, la editorial responsable de la convocatoria, confirmó que la publicación de la novela está prevista para el 4 de febrero.

'La ciudad de las luces muertas' se sitúa en una Barcelona inmersa en la oscuridad, una situación misteriosa asociada a la figura de una joven Carmen Laforet. Esta escritora, quien había resultado vencedora en la primera edición del Premio Nadal con la novela 'Nada', aparece en la trama sin que el motivo de la oscuridad resulte claro para los personajes, según consignó el medio. La capital catalana se convierte así en escenario de una historia donde confluyen figuras icónicas de la literatura, como Ana María Matute, Carmen Laforet, Roberto Bolaño y Mercè Rodoreda, junto a personajes ajenos al ámbito literario, como Freddie Mercury.

La novela plantea encuentros entre estos personajes, quienes, atrapados en un cruce de épocas, deben unir sus habilidades artísticas para devolver la luz a Barcelona. Según destacó el jurado al anunciar el premio, David Uclés ha sido considerado un "autor único que recuerda que la luz regresa cuando alguien se atreve a imaginarla".

Nacido en Úbeda en 1990, Uclés suma este reconocimiento a una trayectoria en la que ha publicado obras como 'Emilio y Octubre' —editada por Dos Bigotes— y 'El llanto del león', novela ganadora del Premio Complutense de Literatura en 2019. No obstante, tal como describió el medio, su tercer libro, 'La península de las casas vacías', editado por Siruela tras quince años de trabajo, alcanzó notoriedad al recibir el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Cálamo al Mejor Libro del Año 2024, el Premio Dulce Chacón, el Premi 42 y el Premio Kelvin 505 a mejor novela fantástica. Además, 'La península de las casas vacías' fue la candidatura española al Premio de Literatura de la Unión Europea de 2025.

El Premio Nadal, organizado por la editorial Destino cada año, sirve de plataforma para obras inéditas de narrativa en lengua castellana. En la edición de 2026, la presencia de 1.207 manuscritos reflejó, según informó el medio, tanto la variedad de estilos y enfoques literarios como una especial dedicación a la calidad de la prosa y al trabajo literario en las obras presentadas.

La elección de la obra de Uclés fue resaltada por el jurado, que enfatizó tanto la originalidad de la propuesta como la capacidad del autor para conjugar recursos literarios y figuras históricas en un mismo escenario. De acuerdo con la información difundida, los manuscritos finalistas expusieron el interés actual por la exploración formal en la narrativa, mientras que el texto ganador llamó la atención por su prosa y su planteamiento estructural.

El anuncio, realizado tras la deliberación del jurado, situó a David Uclés como nuevo referente del panorama literario nacional. Numerosos lectores y escritoras premiadas en otras ediciones del Nadal, según detalló la fuente, siguieron el evento y destacaron el perfil de la novela ganadora. La editorial Destino cursó ya la publicación de 'La ciudad de las luces muertas', que llegará a las librerías el 4 de febrero, ampliando así la presencia del escritor andaluz en los catálogos de narrativa contemporánea en español.