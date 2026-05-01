Viernes, 01 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 01 may (EFE).-

Teherán.- La situación se mantiene encallada y sin visos de una solución en el corto plazo pese a las palabras del Gobierno iraní de que está dispuesto a negociar si Estados Unidos cesa sus ataques, lo que mantiene el precio del petróleo en máximos de los últimos años.

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Sumterville (EE.UU.).- El presidente estadounidense, Donald Trump, visita la escuela The Village's Charter School en Florida.

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Redacción Internacional.- Decenas de países celebran este viernes el Día del Trabajo, algunos, como Cuba, en clave política con el lema "La patria se defiende", y otros con reivindicaciones laborales o sociales.

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La Habana.- Cuba celebra el primero de mayo con el foco puesto en las tensiones con EE.UU. y la posibilidad de una agresión militar, con un lema que condensa el ánimo en el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba: "La patria se defiende".

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Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, encabeza una manifestación con motivo del Primero de Mayo para protestar contra el alza de los tipos de interés y en favor de la convocatoria de una asamblea constituyente para hacer las reformas que no le aprobó el Congreso.

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Pekín.- China llega este Primero de Mayo con el propósito de poner reglas a los algoritmos que ordenan el trabajo de repartidores, conductores y empleados de plataformas, un colectivo de 84 millones de personas que sostiene parte de la vida urbana del país mientras trabaja bajo presión de plazos, tarifas ajustadas y sistemas opacos de evaluación.

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Asunción.- Organizaciones sindicales convocan a una marcha en la capital paraguaya, Asunción, por el Día Internacional de los Trabajadores.

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Quito.- Los principales sindicatos y la Confederación de Nacionalidades Indígeas del Ecuador (Conaie) marchan en el centro de Quito contra las políticas económicas del presidente Daniel Noboa, en el marco del día internacional del trabajo.

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San José.- Miles de trabajadores participan en la tradicional marcha del Día del Trabajador para exigir mejoras laborales y sociales.

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San Salvador.- Salvadoreños, integrantes de algunas organizaciones sociales, se movilizan este viernes para pronunciarse en contra de algunas acciones, medidas y políticas del presidente Nayib Bukele, como el régimen de excepción y la pérdida de garantías de los derechos humanos.

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Ciudad de Panamá.- Panamá celebra el Día Internacional de los Trabajadores con uno de sus sindicatos más emblemáticos y con capacidad de movilización, el Suntracs, atravesando uno de sus momentos más bajos por la presión judicial y el rechazo de varios sectores de la sociedad.

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El Alto (Bolivia).- La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, convoca a un mitin en El Alto, ciudad vecina de La Paz, con motivo del Día Internacional del Trabajo.

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Santiago.- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización sindical de Chile, convoca una manifestación en Santiago por el Día Internacional de los Trabajadores, la primera gran marcha desde que asumió el poder el ultraderechista José Antonio Kast en marzo.

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Tegucigalpa.- Organizaciones obreras conmemoran en Honduras el Día Internacional de los Trabajadores para exigir en las calles mejoras sociales y laborales.

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Montevideo.- Bajo el lema 'Por más presupuesto para la educación', la central sindical PIT-CNT celebra en Uruguay el Día Internacional de los Trabajadores con un masivo acto que se llevará a cabo luego de que Yamandú Orsi cumpla su primer año como presidente.

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Katmandú.- El recién formado Gobierno de Nepal del líder juvenil Balendra Shah demolió este viernes decenas de asentamientos ilegales de las riberas de Katmandú, habitados por miles de personas, como parte de una campaña de varios días que ya ha desalojado a más de 1.500 familias según la propia administración.

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Quito.- Los camiones de carga tratan de cruzar la frontera entre Colombia y Ecuador horas antes de que entren en vigor los aranceles del 100 % que se han impuesto ambos países como parte de la escalada en la guerra comercial abierta desde febrero pasado.

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Nueva Delhi.- Decenas de maestros han comenzado a recorrer los laberínticos asentamientos informales de Nueva Delhi, donde miles de personas viven hacinadas, para contar a la población más grande del mundo tras un vacío estadístico desde 2011.

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Katnamdú.- Devotos participaron este viernes en la tradicional festividad en conmemoración del cumpleaós de Buda, nacido hace 2.500 años en Lumbini, actual Nepal.

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Miami.- Leslie Grace conecta con sus raíces dominicanas y busca "quién es el amor" en su nuevo disco.

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Nueva York.- La casa Sotheby's presenta a la prensa las obras de sus subastas más importantes de arte moderno y contemporáneo del próximo mes de mayo, entre las que se incluyen un Rothko, un Basquiat y un Picasso.

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Buenos Aires.- El escritor español Paco Cerdà, Premio Nacional de Narrativa 2025, afirmó en una entrevista con EFE que “las redes sociales están jugando un papel muy peligroso en la reescritura del pasado”, con motivo de la presentación de su última obra, 'Presentes', en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

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Nueva York.- La icónica plaza de Times Square (Nueva York) acoge una conocida 'performance' de la artista cubana Tania Bruguera, "El susurro de Tatlin #6" en la que invita a cualquiera a subir a un estrado, tomar un micrófono y hablar, libre de censura, durante un minuto.

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París.- A escasos pasos de la Catedral de Notre-Dame, París atesora un patrimonio de valor histórico incalculable, una catacumba del 'jazz' que ha animado el subsuelo parisino durante 80 años: el 'Caveau de la Huchette', sin el cual no habrían existido Los Beatles, asegura a EFE su actual propietario.

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Nápoles (Italia).- Detrás del éxito internacional de Geronimo Stilton no hay una estrategia de mercado, sino el corazón de la escritora italiana Elisabetta Dami, que empezó contando cuentos a niños hospitalizados y hoy se siente "la madre de millones de pequeños en todo el mundo".

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Los Ángeles (EE.UU.).- El director chileno Juan Pablo Arias Muñoz explora en 'Casa Grande' una redefinición del western moderno que sitúa al inmigrante estadounidense en el centro del poder. "El conflicto nace de un latino educado que pone en jaque la tradición", afirma a EFE el cineasta sobre esta obra que busca reivindicar a figuras que "históricamente fueron invisibles o los villanos del género".

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El Cairo.- El exfutbolista del Real Madrid y de la selección brasileña Marcelo Vieira da Silva, de 37 años, asegura en una entrevista con EFE en Egipto que no cree en el concepto de "fútbol moderno", y defiende que la esencia del juego "no ha cambiado", al tiempo que descartó dedicarse a los banquillos por no tener perfil de entrenador.

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eva/alm/EFE

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