Elevan a 9 los fallecidos tras el naufragio de un crucero fluvial en el centro de la India

Nueva Delhi, 1 may (EFE).- Al menos nueve personas murieron y otras tres permanecen desaparecidas tras el naufragio de un crucero fluvial en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, informaron a EFE este viernes las autoridades.

"Hasta ahora se han recuperado nueve cuerpos y todavía hay tres personas que permanecen desaparecidas. Se cree que algunos cuerpos aún están atrapados en el interior, pero el número exacto no está claro debido a la poca visibilidad", aseguró a EFE el Inspector General Adjunto (DIG) de la policía estatal, Atul Singh.

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El accidente ocurrió en el turístico embalse de Bargi, situado en el río Narmada, cuando una tormenta repentina volcó una embarcación con alrededor de 40 personas el jueves a última hora de la tarde.

El inspector informó de que, por el momento, al menos 28 de los turistas que se encontraban en la embarcación han sido rescatados, tras una noche en la que los equipos de emergencia han trabajado de forma ininterrumpida para localizar a los desaparecidos.

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"Todavía no han salido del agua y el proceso para recuperarlos sigue en curso. La mayoría de las familias afectadas están en los hospitales y en la ciudad, aquí, en la zona del naufragio, ya solo quedan las autoridades y los medios de comunicación", agregó Singh.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) había advertido de tormentas eléctricas con rachas de viento de hasta 50 km/h y 60 km/h en la zona, y recomendó "salir inmediatamente de ríos o embalses durante las tormentas" en su boletín del jueves.

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El embalse de Bargi es un punto clave del turismo local, donde miles de personas acuden durante el verano para huir de las temperaturas extremas del centro del país, que han superado los 47 grados en los últimos días. EFE