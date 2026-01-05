Edgar Canet: "Cuando abres pista, no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una"

La etapa del Dakar 2026 presentó una navegación compleja que requirió tomar decisiones rápidas y reacciones precisas entre los pilotos de motos, quienes han manifestado que la búsqueda de la ruta correcta resultó especialmente trabajosa. El español Edgar Canet, piloto de KTM, terminó la jornada en segunda posición tras enfrentar varios inconvenientes a lo largo del recorrido, entre ellos un choque con una piedra mientras lideraba la marcha, según publicó Europa Press.

Europa Press detalló que, a pesar de las dificultades propias del puesto de cabeza, Canet expresó satisfacción con su desempeño y el del equipo. El propio piloto relató: "Cuando abres pista, no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una. Me he caído una vez y me he golpeado contra un árbol para evitar unos camellos, pero por lo demás, todo bien". Esta declaración, recogida en un comunicado de KH-7 –uno de sus patrocinadores–, destaca los riesgos particulares que enfrentan quienes tienen el desafío de ubicarse en la vanguardia del pelotón, donde el terreno suele estar menos marcado y la visibilidad de los obstáculos resulta limitada.

La jornada supuso más que desafíos técnicos para los corredores. Como informó Europa Press, Canet indicó que "la navegación era difícil", y que tanto él como su equipo tuvieron que detenerse en varias ocasiones para identificar la pista correcta. A pesar de estas interrupciones, el piloto catalán señaló que lograron minimizar las pérdidas de tiempo y mantener el control respecto a sus competidores. "Estoy contento con nuestra navegación y nuestro ritmo. Seguimos en la pugna y, como no hay enlace, vamos a poder ir a descansar directamente en el vivac", afirmó Canet después de finalizar la etapa, reflejando confianza en el resto de la carrera, al tiempo que destacó el rendimiento de Daniel Sanders, su compañero y líder de la clasificación general con apenas medio minuto de ventaja.

El propio Canet elogió el trabajo de Sanders, enfatizando el papel clave que desempeñó durante la etapa al abrir pista durante buena parte de la jornada. Esta labor resultó fundamental para mantener opciones en la clasificación y enfrentar los retos de la navegación en un recorrido plagado de piedras y otros obstáculos naturales. Europa Press subrayó que la regularidad de ambos corredores de KTM les permite mantener sus aspiraciones en la general.

En la misma línea, otro protagonista destacado fue Tosha Schareina, piloto de Honda, que culminó la etapa en quinto lugar y se ubica cuarto en la clasificación general. Según consignó Europa Press, Schareina calificó la jornada como "larguísima" e hizo hincapié en la extensión y dificultad del trazado: "Fueron 400 kms, con muchísimas piedras al principio y al final, también algunas dunas al final", expresó ante los micrófonos de la organización. El valenciano agregó que se sintió algo desorientado en determinadas secciones del recorrido, al no encontrar referencias visuales de otros corredores delante o detrás, por lo que optó por centrarse en mantener su propio ritmo de carrera.

Schareina manifestó que el rendimiento mostrado durante esta dura etapa deja a su equipo en buena posición para encarar la siguiente jornada, y resaltó que "esto es solo el principio", transmitiendo confianza para el resto del rally.

Europa Press recopiló que, tras los resultados de la segunda etapa, la clasificación general queda encabezada por Daniel Sanders, con Edgar Canet a menos de un minuto, y Schareina en cuarta posición. Los incidentes vividos en la pista, desde caídas hasta maniobras para esquivar obstáculos, no han apartado a los favoritos de la posibilidad de luchar por los primeros puestos. El rendimiento mostrado en navegación y control de los tiempos frente a los rivales se perfila como clave para definir la competencia en las siguientes etapas del Dakar 2026.

El vivac se presenta como un espacio de reposo después de una jornada sin enlaces, lo que permitirá a los pilotos y equipos concentrarse en la recuperación y la planificación de estrategias para la próxima etapa, que promete mantener la exigencia tanto en navegación como en resistencia física y concentración mental, de acuerdo con lo concluido en el reporte de Europa Press.