China busca reforzar la relación con Irlanda a meses de que asuma la presidencia del Consejo de la UE

Durante un encuentro reciente en Pekín, el presidente chino Xi Jinping remarcó la relevancia del próximo rol que desempeñará Irlanda en la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y abordó la importancia de expandir la cooperación bilateral y promover el entendimiento político entre ambas naciones. Según informó el Ministerio de Exteriores de China y recogió el medio 'Irish Times', Xi Jinping manifestó el lunes la disposición de su país para profundizar la confianza política y ampliar la colaboración pragmática con Dublín, destacando el interés de Pekín en trabajar conjuntamente en temas económicos y de seguridad global con Irlanda y, por extensión, con la Unión Europea.

De acuerdo con lo publicado por 'Irish Times', el jefe de Estado chino hizo estos comentarios en el contexto de la visita oficial del primer ministro irlandés, Micheal Martin, a la capital china. Xi enfatizó la necesidad de incrementar la coordinación internacional y de robustecer el respaldo mutuo en foros multilaterales, subrayando el apoyo irlandés al multilateralismo y a la justicia internacional y llamando a defender la autoridad de Naciones Unidas. Argumentó que un compromiso compartido en este ámbito podría contribuir a la equidad en la gobernanza global y facilitar mayores avances frente a los desafíos comunes.

Pekín planteó, además, que a pesar de las diferencias existentes entre China y la Unión Europea, ambas partes mantienen visiones similares en cuanto a la coyuntura internacional actual, por lo que propuso manejar las discrepancias de manera objetiva y racional para avanzar hacia una cooperación beneficiosa para ambas partes. El medio 'Irish Times' detalló que el gobierno chino considera estratégico fortalecer el diálogo con Irlanda, especialmente a medida que se acerca el semestre en el que Dublín liderará los debates y la agenda de los Veintisiete.

En declaraciones previas al encuentro bilateral, Micheal Martin anticipó que la agenda de las conversaciones abarcaba tanto la relación sólida entre Irlanda y China como las prioridades multilaterales, y puso particular énfasis en los asuntos urgentes que enfrenta la comunidad global, incluidos los temas de paz, seguridad y condiciones comerciales. "Destacaré la importancia de una relación sólida entre la UE y China, así como de unas instituciones multilaterales sólidas y eficaces", afirmó Martin, según recogió el medio irlandés.

Según reportó 'Irish Times', esta visita de Martin representa la primera vez que un primer ministro irlandés viaja a China desde 2012, cuando el entonces primer ministro Enda Kenny realizó una gira similar. La visita adquiere mayor peso considerando que Irlanda asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en la segunda mitad de 2026, función que, aunque no ejecutiva, confiere al país la responsabilidad de coordinar debates y marcar el rumbo de las políticas europeas durante ese período de seis meses.

La predisposición de China para fortalecer vínculos bilaterales con Irlanda, detalló 'Irish Times', se enmarca en una estrategia más amplia de Beijing orientada a intensificar los lazos con los Estados miembros de la Unión Europea a la luz de los cambios en el contexto geopolítico global y de cara a avanzar en la cooperación en áreas clave de interés común, incluyendo sectores económicos y debates ligados a la seguridad internacional.