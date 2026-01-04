Ayuso critica que Sánchez elija "comunismo" al condenar el ataque en Venezuela: "Prefiere la legalidad de un tirano"

“Las únicas dictaduras del mundo son de izquierda, de ultra izquierda, y se apoyan entre ellas”, sostuvo Isabel Díaz Ayuso durante una entrevista para Telemadrid. Al referirse a los recientes acontecimientos en Venezuela, la presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que la ciudadanía venezolana ya había pedido un cambio político en las últimas elecciones presidenciales, elecciones que, según recordó, la oposición consideró ganadas aunque el oficialismo no reconoció los resultados. Bajo esta premisa, aludió al apoyo mutuo existente entre regímenes que identificó como de orientación izquierdista. En este contexto, la mandataria autonómica expresó su desaprobación por la respuesta del Ejecutivo central ante el ataque en Caracas y el posterior derrocamiento de Nicolás Maduro.

Según informó el medio Telemadrid y tal como reportó la propia presidenta a través de sus redes sociales, Ayuso criticó específicamente el posicionamiento de Pedro Sánchez respecto a la crisis venezolana. Después de que el presidente del Gobierno español difundiera una carta dirigida a la militancia en la que condenó el ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses sobre Venezuela y defendió el derecho internacional, Díaz Ayuso sostuvo que Sánchez había optado por situarse del lado del “comunismo” al priorizar, según su visión, “la legalidad de un tirano”. En sus palabras difundidas públicamente: “Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo”.

Telemadrid detalló que este intercambio se produjo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado informó acerca de una operación militar estadounidense en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Trump aseguró que Estados Unidos “se hará cargo” de la conducción del país sudamericano, abriendo así un nuevo escenario político para la nación petrolera tras años de enfrentamiento entre el oficialismo chavista y sectores opositores apoyados por diversos gobiernos internacionales.

Poco después de conocerse esta acción militar y el desenlace con la detención de Maduro, Sánchez expresó a través de una carta dirigida a las bases de su partido una condena “con rotundidad” a la intervención estadounidense en territorio venezolano, citando el derecho internacional y la importancia de respetar la soberanía de los estados. Esta comunicación del presidente español provocó la inmediata reacción de Ayuso, quien manifestó públicamente su desacuerdo con la postura oficial del Gobierno central.

En su pronunciamiento, la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó el día de la caída de Maduro como “histórico” y “único”, crítico con el papel que, a su juicio, ha tenido el Ejecutivo español respecto a la crisis política venezolana. Siempre de acuerdo a lo reportado por Telemadrid, Ayuso señaló que la respuesta del Gobierno de España ha sido insuficiente y acusó al gabinete encabezado por Sánchez de haber mantenido una actitud “siempre tan tibia” frente a lo que definió como “dictadura” en el país sudamericano.

La dirigente madrileña insistió en su valoración sobre el rol del comunismo internacional, considerando que los estados gobernados bajo ese paradigma se respaldaban mutuamente ante episodios de presión externa o frente a demandas democráticas internas. Sostuvo su denuncia en el contexto de la reciente irrupción militar estadounidense, que derivó en la toma del poder por fuerzas ajenas al régimen chavista y reactivó los debates sobre legitimidad, soberanía y formas de transición política.

Telemadrid apuntó en su informe que Isabel Díaz Ayuso también resaltó la importancia de reconocer las demandas democráticas del pueblo venezolano. Recordó que en los últimos comicios presidenciales, la mayoría del electorado expresó la voluntad de cambio y que, a pesar de la reivindicación de triunfo por parte de la oposición, la administración de Maduro no admitió esos resultados. En ese sentido, se posicionó en defensa de procesos electorales libres y manifestó su apoyo a los sectores venezolanos contrarios al régimen destituido.

La reacción de Ayuso se suma así al debate político en España sobre la actitud del Gobierno ante crisis internacionales que implican regímenes acusados de autoritarismo, y llega en un contexto en el que la comunidad internacional mantiene posiciones divididas frente a la legitimidad y las vías para abordar situaciones similares en otros países. La presidenta madrileña situó la cuestión venezolana como un ejemplo más de los vínculos existentes entre gobiernos de izquierda y cuestionó de forma directa las prioridades y criterios del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, reiterando la necesidad de una postura más firme en defensa de los valores democráticos y de rechazo a los regímenes que describe como “dictaduras de izquierda”.

La polémica entre ambos líderes políticos, documentada por Telemadrid, se produce en un escenario de fuerte polarización respecto al modo en que España y otros países europeos deben participar en la resolución de conflictos internacionales y ante el debate sobre la legitimidad de las intervenciones extranjeras para posibilitar procesos de cambio político en países como Venezuela.