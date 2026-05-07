Suiza abre la puerta a acoger un encuentro entre EEUU e Irán para un posible acuerdo de paz

Las autoridades de Suiza han abierto la puerta a acoger un encuentro entre Estados Unidos e Irán para avanzar en sus negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo, desatado a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

"Suiza está preparada en todo momento para ofrecer sus buenos oficios", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores suizo, Melanie Gugelmann, en declaraciones concedidas a Europa Press, después de que fuentes citadas por el portal estadounidense Axios apuntaran a avances en los contactos entre Teherán y Washington y señalaran que podría haber un encuentro para cerrar flecos en la capital de Pakistán o la ciudad suiza de Ginebra.

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Asimismo, ha resaltado que la cartera "está en contacto con todas las partes implicadas y ha reiterado su disposición a apoyar cualquier iniciativa diplomática que pueda contribuir a la paz", sin que por ahora Estados Unidos o Irán se hayan pronunciado sobre la posibilidad de una nueva reunión, ante el estancamiento de los contactos durante las últimas semanas.

Las palabras de Gugelmann llegan un día después de las citadas informaciones de Axios, que apuntó a que la Casa Blanca cree que hay avances en torno a un acuerdo sobre un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y sentar las bases para unas negociaciones más detalladas sobre el programa nuclear iraní.

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En su forma actual, el documento supondría un fin de la guerra y el inicio de un periodo de negociaciones de 30 días para un acuerdo para la apertura del estrecho de Ormuz, fijar límites al programa nuclear iraní y levantar las sanciones impuestas por Estados Unidos al país asiático, siempre según las informaciones de Axios.

Sin embargo, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha puesto en duda la veracidad de estas informaciones, en el marco de las recientes tensiones en el estrecho de Ormuz y la falta de avances para una segunda ronda de contactos cara a cara entre las delegaciones estadounidense e iraní.

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"La operación 'Confía en mí, hermano' ha fracasado. Ahora de vuelta a la rutinaria operación 'Fauxios'", ha dicho en un breve mensaje en redes sociales, en aparente referencia al 'Proyecto Libertad' --lanzado por Estados Unidos el lunes para intentar escoltar buques en Ormuz y suspendido el miércoles-- y al citado portal de noticias, con el que ha hecho un juego de palabras implicando una poca veracidad en sus informaciones.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ya recalcó el miércoles que Teherán "no se rendirá ante las demandas unilaterales" y reclamó a Estados Unidos que "retire las amenazas militares" contra el país para lograr avances en las conversaciones, mediadas por Pakistán, ante las acciones militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz, donde mantiene un bloqueo a puertos iraníes.

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Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

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