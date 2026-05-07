CCOO afirma que el seguimiento de la huelga de Infantil 0-3 años es "masivo" y critica los servicios mínimos "abusivos"

Comisiones Obreras ha asegurado que el seguimiento de la huelga estatal de Educación Infantil 0-3 años convocada este jueves es "masivo" y ha criticado que los servicios mínimos fijados son "abusivos".

"El dato que tenemos es masivo, nos están diciendo muchas localidades que han cerrado todas, que solo hay servicios mínimos y que son abusivos. Creemos que va a ser una huelga histórica y masiva", ha recalcado la secretaria general de FECCOO, Teresa Esperabé.

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Así lo ha manifestado Esperabé en declaraciones a los medios durante una concentración en Madrid frente a la patronal de educación en la calle Ferraz, a la que han acudido medio centenar de personas.

Las trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años se han concentrado este jueves frente a la patronal, con motivo de la huelga estatal convocada por Comisiones Obreras y CGT por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales y a la que están llamados 11.000 centros de toda España.

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Los convocantes de la huelga consideran que los servicios mínimos fijados para esta jornada son "abusivos" y que reflejan que las trabajadoras de Educación Infantil son "esenciales" para sostener el sistema y garantizar la conciliación.

Con motivo de esta huelga, CCOO ha convocado 55 concentraciones en 43 ciudades. En Madrid, además de la protesta de esta mañana frente a la patronal, se concentrará esta tarde, a las 18.00 horas, en la Puerta del Sol. Por su parte, CGT ha convocado varias concentraciones en lugares como Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria o Cataluña, entre otras.

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Las organizaciones reclaman bajada de ratios, pareja educativa y mejoras para los profesionales y los centros. De esta manera, CCOO ha instado a la patronal y a las Administraciones Públicas, especialmente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que se sienten a negociar para "corregir de manera inmediata un escenario que ya ha llegado a sus límites".

"Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad", reclaman desde la Plataformal Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

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Por su parte, el Ministerio que dirige Milagros Tolón ha mandado este miércoles una carta a la Comunidad de Madrid en la que insiste al Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso que puede bajar las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil.

"La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa", explica la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.

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