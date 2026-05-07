El Tesoro capta 6.189 millones, con caída de rentabilidad en deuda a 3 y 10 años frente al alza a largo plazo

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 6.188,6 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más bajas a los inversores por deuda a tres y diez años, pero elevándola en la referencia a más largo plazo --con una vida residual de 18 años y 6 meses--, según el resultado publicado por el Banco de España.

En un contexto marcado por la subida de precios por la guerra en Oriente Próximo y las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) para frenar esta escalada, los inversores han mostrado interés en la deuda española, con una demanda para esta subasta que ha superado los 13.087 millones de euros, más del doble de lo adjudicado finalmente en los mercados.

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En concreto, el Tesoro ha colocado este jueves bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,30%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%, y obligaciones del Estado con una vida residual de 18 años y 6 meses, con cupón del 5,15%.

En bonos del Estado a 3 años, el Tesoro ha adjudicado 2.100 millones, por debajo de una demanda de 4.727,276 millones, con un tipo de interés marginal del 2,680%, por debajo del 2,737% de la subasta anterior de este tipo de papel.

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De su lado, el organismo ha colocado 2.316,338 millones en obligaciones del Estado a 10 años, inferior a unas peticiones de 4.766,73 millones, con una rentabilidad marginal del 3,395%, también inferior al 3,440% de la pasada subasta.

En las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, el Tesoro ha adjudicado 702,917 millones, inferior a una demanda de 1.407,918 millones, con un interés marginal del 1,502%, por debajo del 1,686% de la anterior emisión.

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Por último, se han colocado 1.069,365 millones de euros en obligaciones del Estado con una vida residual de 18 años y 6 meses, por debajo de 2.185,515 millones en peticiones, con una rentabilidad marginal del 3,869%, por encima en este caso del 3,573% pasado.

La de hoy ha sido la segunda subasta de mayo tras la realizada el pasado martes, cuando el Tesoro colocó 6.463 millones de euros en letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto, y lo hizo rebajando la rentabilidad a medio año pero elevándola en el caso de las letras a un año hasta los niveles más altos desde septiembre de 2024.

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Tras la emisión de este jueves, el Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda el próximo 12 de mayo, con una emisión de letras a tres y nueve meses, a la que seguirá otra de bonos y obligaciones del Estado el día 21 con la que cerrará las subastas del mes.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

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El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

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En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.

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