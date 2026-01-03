Junts lamenta la "violación flagrante" de EE.UU. del derecho internacional en Venezuela

La formación Junts ha expresado su respaldo al pueblo venezolano en un contexto de máxima tensión, subrayando su apoyo a quienes defienden la democracia y la soberanía del país suramericano. Según detalló Junts en un comunicado reproducido por diversos medios, el partido catalán manifestó una seria preocupación respecto al reciente ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, calificando la acción como una violación flagrante del derecho internacional. De acuerdo con la información difundida por Junts y recogida por la prensa, esta ofensiva pone en duda la capacidad de Naciones Unidas para actuar como mediadora en la gestión de crisis internacionales y genera un escenario de incertidumbre sobre el futuro inmediato de Venezuela.

En el comunicado hecho público este sábado, Junts denunció la falta de legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, al que describió como un régimen autoritario y corrupto que no ha surgido de unas elecciones auténticamente democráticas. Pese a esta denuncia, el partido subrayó que las acciones militares de Estados Unidos carecen de fundamento jurídico y no se encuentran amparadas por el derecho internacional, según consignó la misma formación.

El medio citado informó que el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, elevó de manera considerable la tensión en la región. Trump informó este sábado que el ejército estadounidense había intervenido en territorio venezolano durante la madrugada, realizando bombardeos sobre Caracas y las regiones de Aragua y La Guaira. Según el anuncio oficial, las fuerzas estadounidenses lograron capturar tanto a Nicolás Maduro como a su esposa en el transcurso de esta operación militar.

Según publicó el medio, Junts consideró que esta acción militar de Estados Unidos representa no solo un desafío al orden jurídico internacional, sino que sitúa el papel de las instituciones multilaterales como Naciones Unidas en una posición difícil, cuestionando su capacidad de liderazgo y arbitraje en conflictos internacionales. Junts advirtió que se abre una etapa de gran incertidumbre para Venezuela tras este acontecimiento, cuyos efectos podrían extenderse más allá de sus fronteras.

De acuerdo con lo recogido por la fuente, Junts insistió en su posicionamiento a favor de soluciones pacíficas y democráticas para la crisis venezolana, reiterando su respaldo a la ciudadanía que promueve el cambio desde acciones no violentas y marcos legales. Además, hizo hincapié en que la intervención de potencias extranjeras, fuera de los cauces del derecho internacional, complica aún más la situación venezolana y supone un precedente de preocupación para la comunidad internacional.

El pronunciamiento de Junts se inscribió en la serie de reacciones internacionales que siguieron al operativo militar estadounidense en territorio venezolano. Según la información difundida, el partido catalán recordó la importancia del respeto a la legalidad internacional en cualquier proceso de resolución de conflictos y el papel insustituible de los organismos globales en la supervisión y mediación de crisis de esta naturaleza.

El comunicado de Junts ha sido difundido en un momento de cambios drásticos para Venezuela luego de la intervención extranjera y tras la captura del presidente Nicolás Maduro, que fue confirmada por el propio gobierno estadounidense y compartida por varias agencias internacionales. La magnitud del operativo militar, que incluyó bombardeos en la capital del país y dos estados adyacentes, y la detención de los principales líderes del Ejecutivo venezolano, marca un hito en la evolución de la crisis venezolana.

Por último, la formación catalana expresó en su mensaje citado por la prensa que la resolución de la crisis solo será perdurable si se fundamenta en el respeto a la voluntad popular, el diálogo y el cumplimiento de la legalidad internacional, elementos que, según Junts, actualmente se han visto comprometidos tanto por la permanencia del régimen de Maduro como por la naturaleza de la intervención militar estadounidense.