Dalmau pide "prudencia y calma" en Venezuela ante los ataques de EE.UU. este sábado

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, destacó que la principal prioridad de las autoridades catalanas en este momento consiste en asegurar la protección de los ciudadanos catalanes presentes en Venezuela. Según informó el medio, Dalmau ofreció estas declaraciones tras la intervención militar estadounidense ocurrida el sábado, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber capturado al mandatario venezolano Nicolás Maduro durante una ofensiva de grandes dimensiones.

Tal como publicó la fuente, el conseller efectuó este llamado a la prudencia y la calma en conversaciones con la prensa en Olot, Girona, también este sábado. Dalmau señaló que el contexto generado a raíz del ataque estadounidense requiere respuestas acordes con el derecho internacional y el marco de actuación de Naciones Unidas. Resaltó la importancia de respetar los procedimientos y normativas internacionales en cualquier solución que se proponga para el futuro político de Venezuela, insistiendo en que dicho proceso debe permitir que el país “afronte su futuro con paz, libertad y democracia”.

Según reportó el medio, las autoridades catalanas expresaron preocupación por la seguridad de sus ciudadanos residentes o en tránsito en territorio venezolano, subrayando la necesidad de trabajar con todas las herramientas institucionales disponibles para garantizar la integridad y la protección de los catalanes afectados por la crisis. El conseller remarcó en sus palabras que la Generalitat está prestando especial atención a la evolución de los hechos y pretende coordinar las acciones requeridas para velar por el bienestar de sus nacionales.

En las declaraciones consignadas por el medio, Dalmau reiteró que Venezuela “se merece un futuro mejor, en paz y en democracia”, aunque puntualizó que toda decisión o medida que se adopte respecto a la crisis venezolana debe respetar el derecho internacional y la autoridad de las Naciones Unidas. El conseller también hizo hincapié en la importancia de evitar escaladas adicionales en el conflicto, buscando favorecer un proceso de desescalada que permita la estabilización del país sudamericano.

La intervención militar ejecutada por Estados Unidos y la captura anunciada de Nicolás Maduro fueron recibidas con inquietud por distintos actores políticos internacionales, de acuerdo con la información publicada. La tensión diplomática ha aumentado, mientras diversos gobiernos y organismos multilaterales recalcan la trascendencia de las normas internacionales y la protección de los derechos de los ciudadanos que se encuentran fuera de sus fronteras.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la realización de una operación a gran escala y aseguró haber detenido al líder venezolano, una noticia que provocó reacciones inmediatas a nivel internacional y obligó a una respuesta rápida desde diferentes administraciones regionales, como la Generalitat. De acuerdo con la información facilitada al medio, las autoridades catalanas vigilan atentamente el desarrollo de la situación creada por estos hechos, manteniendo canales de comunicación abiertos y reforzando protocolos de actuación en relación con la comunidad catalana en Venezuela.

El medio detalló que, desde Olot, Dalmau insistió en la línea institucional adoptada por la Generalitat frente a episodios de conflicto exterior, priorizando la defensa de los principios democráticos y el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reafirmó la voluntad del Govern de contribuir a la estabilidad en Venezuela y a la protección de sus propios ciudadanos.