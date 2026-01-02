Agencias

La RFEF publica el documental del triunfo de la selección española en la Liga de Naciones

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado este viernes el reportaje documental sobre la victoria de la selección española femenina en la Liga de Naciones, en la que las de Sonia Bermúdez se impusieron a doble partido a Alemania.

En su segunda final en cuatro meses, tras la perdida en la Eurocopa frente a Inglaterra, España se midió al combinado germano, al que ya había eliminado en semifinales de la EURO. El documental comienza el viernes 28 de noviembre en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern, de donde las españolas solo pudieron traerse un empate sin goles.

Todo se decidiría el martes 2 de diciembre a las 18.30 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde el equipo de comunicación de la RFEF grabó imágenes exclusivas que, un mes después, salen a la luz.

En el documental se verán las charlas de Sonia Bermúdez o la arenga de las capitanas Irene Paredes y Alexia Putellas, así como la celebración de las futbolistas en el campo.

EuropaPress

