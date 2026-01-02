China promete derrotar "con firmeza" todos los intentos de "injerencia externa" en Taiwán

Pekín, 2 ene (EFE).- El Ejército chino "derrotará con firmeza" todos los intentos de "injerencia externa" en Taiwán y "defenderá la soberanía nacional, la 'reunificación' y la integridad territorial" del país, aseguró este viernes un portavoz castrense del gigante asiático, días después de que Pekín lanzara unas maniobras militares cerca de la isla.

En declaraciones recogidas por la agencia oficialista Xinhua, Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa de China, aseguró que las acciones del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) en torno al territorio autogobernado "son plenamente legítimas y necesarias, y no admiten reproche alguno".

"El mayor 'statu quo' en el estrecho de Taiwán es que ambas orillas pertenecen a una sola China, y la mayor amenaza para la paz y la estabilidad en el Estrecho son las acciones separatistas de la 'independencia de Taiwán' y el amparo y apoyo que reciben de fuerzas externas", aseveró Zhang.

El vocero también instó a los "países pertinentes", en referencia velada a Estados Unidos y a Japón, a que "observen estrictamente el 'principio de una sola China', cesen de amparar y apoyar a las fuerzas de la 'independencia de Taiwán' y dejen de provocar problemas en la cuestión del estrecho de Taiwán".

Estas declaraciones tuvieron lugar tres días después de la conclusión de 'Misión Justicia-2025', unos ejercicios militares a gran escala en los alrededores de Taiwán en los que participaron unidades del ejército de tierra, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes del Ejército chino.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" de China y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012. EFE