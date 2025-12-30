La delantera Edna Imade finaliza su cesión en la Real Sociedad y vuelve al Bayern Múnich

El comunicado emitido por la Real Sociedad confirmó la activación de una cláusula que permitirá al Bayern Múnich recuperar a la delantera Edna Imade en el mercado de invierno. La internacional española, que se vinculó al club donostiarra en julio con un acuerdo de cesión, se despedirá de la Real Sociedad después del partido frente al Atlético de Madrid, que se celebrará el 10 de enero. Así, el préstamo terminará antes de lo establecido y la futbolista regresará a la plantilla alemana, según detalló la propia entidad vasca.

Según informó la Real Sociedad, la decisión corresponde a la aplicación de una cláusula previamente acordada en el contrato de préstamo de Imade, la cual otorga al club alemán la posibilidad de poner fin de forma anticipada a la cesión durante el periodo invernal de transferencias. En el comunicado dado a conocer por el club donostiarra y reproducido por diversos medios, la entidad explicó: “El FC Bayern Múnich ha activado la cláusula incluida en el acuerdo de cesión de Edna Imade, lo que permite al club alemán recuperar a la jugadora en el mercado de invierno y finalizar anticipadamente su cesión con la Real Sociedad”. De este modo, la atacante dejará de formar parte del conjunto vasco en el ecuador de la temporada.

Durante su periodo en la Real Sociedad, Imade sumó ocho goles desde el inicio de la temporada, consolidándose como una de las figuras destacadas en la línea ofensiva del equipo. Su rendimiento ha resultado relevante en la estrategia del entrenador y en los resultados obtenidos durante la primera mitad del curso, según consignó la propia Real Sociedad en los mensajes institucionales publicados tras conocerse la noticia. La despedida de Imade se formalizará sobre el terreno de juego en la última jornada de la primera vuelta de la Liga F, en el encuentro que medirá a la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid el 10 de enero.

El club alemán, poseedor de los derechos de Imade, optó por interrumpir el préstamo en un momento clave de la competencia doméstica. Esta medida coloca a la Real Sociedad en la necesidad de reajustar su plantilla y plantea interrogantes sobre la configuración de su sistema ofensivo para el resto de la campaña. Hasta su último partido, Imade seguirá disponible para la convocatoria vasca, permitiendo así una transición ordenada y la posibilidad de cerrar su etapa “txuri urdin” con una actuación más frente a uno de los rivales relevantes de la liga.

El agradecimiento de la Real Sociedad hacia Imade fue expuesto en los comunicados públicos, donde se resaltó su profesionalidad y entrega durante los meses bajo contrato. La entidad donostiarra extendió “la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional” a la internacional española, cuyo desempeño ha sido valorado por el entorno técnico y directivo. Según publicó la propia Real Sociedad, estas palabras de reconocimiento acompañan su salida anticipada, en cumplimiento de las condiciones previamente pactadas con el Bayern Múnich.

La salida de Imade supone el primer movimiento relevante para la Real Sociedad en la ventana invernal. La competida Liga F, donde la jugadora había demostrado capacidad goleadora y adaptación al equipo desde su incorporación, ahora verá cómo el club tendrá que buscar opciones para suplir su baja o redistribuir responsabilidades ofensivas entre las integrantes restantes del plantel. De acuerdo con la Real Sociedad, esta modificación responderá estrictamente a la ejecución de la cláusula contractual que permitió al Bayern Múnich repatriar anticipadamente a la futbolista.

El regreso de Edna Imade al Bayern Múnich cierra una etapa breve pero productiva en el club vasco, en la que, desde julio hasta enero, la delantera sumó presencia en convocatorias y goles en el fútbol español. El paso de Imade por la Real Sociedad queda así marcado por sus registros y su contribución al grupo, conforme a lo señalado en los diferentes mensajes publicados en los canales oficiales de la entidad deportiva.