EEUU mata a dos personas en un nuevo bombardeo contra una embarcación en el este del océano Pacífico

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó que la reciente ofensiva contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico oriental se desarrolló bajo la dirección del secretario de Defensa Pete Hegseth y forma parte de una campaña que suma ya más de cien fallecidos vinculados al narcotráfico. La noticia sobre este nuevo ataque, anunciada este lunes por el Ejército estadounidense, destaca que dos ocupantes de la nave murieron durante el bombardeo, dentro de una serie de operaciones militares enfocadas en combatir redes de tráfico ilegal de drogas en la región.

Según publicó el Comando Sur en un mensaje en la red social X, la intervención se realizó el 29 de diciembre e involucró a la Fuerza Especial “Lanza del Sur”, que ejecutó lo que describieron como un “ataque cinético letal”. Las autoridades estadounidenses identificaron al barco objetivo como operado por organizaciones terroristas designadas, asegurando que transitaba rutas marítimas comúnmente utilizadas para el transporte clandestino de drogas en el Pacífico oriental. El medio reportó que, con base en información de inteligencia militar, la embarcación participaba de manera activa en actividades de narcotráfico, motivo por el cual fue seleccionada como objetivo.

La operación no resultó en bajas entre los efectivos estadounidenses, detalle subrayado por el Comando Sur en su declaración pública. El comunicado agregó que, si bien dos personas perdieron la vida, no se precisó si ambos eran los únicos tripulantes ni si se registraron sobrevivientes tras el ataque, dejando abierto el interrogante sobre la cantidad total de personas a bordo.

El medio señaló que esta acción se enmarca en una campaña más amplia desplegada tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental, dirigida, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, a embarcaciones asociadas al tráfico de drogas. De acuerdo con la información difundida por el Comando Sur y citada por medios internacionales, las ofensivas navales han acumulado un saldo de 107 fallecidos, sumando las víctimas de esta reciente intervención a una cifra creciente a raíz de más de una veintena de operaciones de este tipo realizadas a ambos lados del continente americano.

La campaña, según detalló el Comando Sur, cumple con los lineamientos oficiales de identificar y atacar blancos marítimos fundamentados en inteligencia que los vincula con actividades ilegales de tráfico de drogas y organizaciones catalogadas como terroristas. Las acciones militares han venido desarrollándose bajo una justificación recurrente: la interrupción de rutas estratégicas empleadas por redes ilícitas para transportar estupefacientes, con énfasis en aquellas áreas consideradas rutas habituales por las autoridades.

Según la publicación oficial, Washington sostiene que estas operaciones buscan debilitar la capacidad operativa de grupos dedicados al narcotráfico transnacional y cortar los flujos de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. La estrategia ha implicado el uso de recursos navales, aéreos y de inteligencia, en coordinación directa con el Departamento de Defensa y el liderazgo de sus máximas autoridades, según informó el Comando Sur a través de su mensaje en X y en reportes oficiales compartidos anteriormente.

Hasta el momento, el Ejército de Estados Unidos ha mantenido una postura en la que recalca que ningún miembro de sus fuerzas armadas ha resultado herido en estas misiones. Al mismo tiempo, la información difundida mantiene la confidencialidad respecto a detalles adicionales sobre las identidades de los fallecidos o la carga que transportaba la embarcación atacada, limitándose a describirla como un objetivo identificado con base en criterios de inteligencia militar relacionados a operaciones de narcotráfico.

La continuidad de este tipo de operaciones y la política de comunicaciones al respecto reflejan la determinación de las autoridades estadounidenses de mantener la presión sobre rutas consideradas críticas para el tráfico internacional de drogas en el océano Pacífico y el Caribe, como ha consignado de manera reiterada el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.