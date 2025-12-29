Díaz recuerda a los trabajadores que cuentan con permisos climáticos ante alertas meteorológicas

Ante la presencia de episodios de lluvias intensas y alertas meteorológicas en el sureste peninsular, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó la posibilidad que tienen los trabajadores de acogerse a permisos climáticos retribuidos de hasta cuatro días si fenómenos meteorológicos graves impiden o ponen en riesgo el desplazamiento al puesto laboral. Según informó el medio, Díaz recordó mediante un mensaje publicado en la red social 'Bluesky' que la legislación vigente reconoce este derecho ante emergencias climáticas o cuando las autoridades ordenan permanecer en el hogar.

De acuerdo con la información consignada por el medio, la normativa contempla también otras alternativas, como modificar los turnos de trabajo o priorizar el teletrabajo. La ministra subrayó que la seguridad debe prevalecer en contextos de riesgo meteorológico y que las empresas tienen la obligación de proteger la integridad de sus empleados, detallando que deben notificar a los trabajadores lo antes posible sobre los riesgos y las medidas adoptadas, así como indicar la interrupción de la actividad cuando el peligro así lo exija.

El medio explicó que, en aquellos casos en los que la ausencia laboral deba prolongarse más allá de los cuatro días fijados para los permisos retribuidos, las empresas pueden recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor. Esta figura permite gestionar de manera excepcional la suspensión temporal del empleo mientras persista la emergencia.

Tal como publicó el medio, Díaz explicó además que la normativa otorga a los representantes legales de los trabajadores la facultad de consensuar la paralización cautelar de la actividad, siempre que las condiciones climáticas adversas lo requieran. Esta posibilidad está prevista en la legislación para garantizar la protección frente a situaciones que impliquen peligro grave e inminente para la salud o la seguridad.

Según detalló el medio, la ministra advirtió también a las empresas que la adopción de estas medidas no puede implicar represalias ni perjuicios para los trabajadores afectados. Díaz enfatizó la importancia de que las personas empleadoras respeten los derechos laborales y no penalicen a quienes recurran a estas medidas reconocidas por la normativa.

El medio agregó que la comunicación rápida y efectiva sobre los riesgos y las instrucciones precisas por parte de las empresas se sitúa entre las responsabilidades legales durante situaciones de emergencia meteorológica, siendo prioritario el interés por la seguridad y la protección de la plantilla frente a episodios de lluvias extremas o condiciones climatológicas adversas.

Además, la ministra de Trabajo instó a las empresas a planificar opciones que permitan a los empleados continuar con su actividad laboral sin exponerse a riesgos innecesarios, entre ellas trabajar desde casa o reestructurar los turnos. Según consignó el medio, la aplicación de estas medidas busca garantizar que la actividad económica y productiva pueda adaptarse sin poner en peligro la integridad de los empleados.

Finalmente, el medio destacó que estas recomendaciones y recordatorios surgen tras la activación de alertas rojas y naranjas en diversas zonas del sureste de España debido a las precipitaciones, situación que ha derivado en la necesidad de reforzar la información sobre los mecanismos legales para la protección de los trabajadores en el marco de la emergencia climática.