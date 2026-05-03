1-1. El Juventus se atasca ante un Verona ya descendido

Roma, 3 may (EFE).- El Juventus empató este domingo ante el Hellas Verona (1-1), matemáticamente descendido a la Serie B, en un partido en el que estuvo cerca de llevarse la victoria con el regreso con gol del serbio Dusan Vlahovic, pero se topó con un muro bajo los palos.

Era una oportunidad de oro que la 'Juve' no supo aprovechar para afianzarse en los puestos de Liga de Campeones y colocarse a la altura del tercer clasificado, el Milan, que perdió su partido este domingo.

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Enfrente tenía a un Verona ya descendido matemáticamente, pero que mantuvo la dignidad propia de un club histórico que incluso presume de tener un 'Scudetto' en sus vitrinas. Pese a los tímidos embistes iniciales de la 'Vecchia Signora', el conjunto veronés se adelantó en el minuto 34, sorprendiendo a los de Turín.

Fue una primera parte en la que el conjunto dirigido por el italiano Luciano Spalletti generó ocasiones, pero no logró concretarlas. El Verona mantuvo un orden defensivo poco habitual, uno de sus principales defectos a lo largo de la temporada, y la 'Juve' no conseguía recortar distancias.

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Hasta la entrada y regreso de su referencia en la ofensiva, Vlahovic, que se volvió a lesionar hace un mes después de regresar a los terrenos de juego la anterior jornada tras casi cuatro meses de baja. Y no perdonó. La última vez que el serbio había anotado con la 'bianconera' fue el pasado 4 de noviembre en Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa.

Buscó el segundo la 'Juve' mediante sustituciones orientadas a ganar calidad y juego, con la entrada de jugadores como Teun Koopmeiners. Sin embargo, se topó con un muro, el guardameta italiano Lorenzo Montipò, que evitó en varias ocasiones la victoria 'bianconera', incluso con dos acciones bajo la línea de gol.

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Rozó la victoria el Juventus en tiempo de descuento con un disparo que Montipò desvió milagrosamente al palo, si bien el encuentro concluyó con reparto de puntos.

El Juventus seguirá en la lucha por la plaza en 'Champions' la semana que viene ante el Lecce, que está en plena pelea por no entrar en zona de descenso. Por detrás en la clasificación, el Como 1907, que empató el sábado, y el Roma, que juega el lunes, luchan por recortar distancias y hacerse con un billete a la máxima competición continental.

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Mientras que el Verona recibe la próxima jornada al Como dirigido por el español Cesc Fàbregas.

-- Ficha técnica

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1 – Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (Koopmeiners, m.80); McKennie, Locatelli, Thuram (Vlahovic, m.62), Cambiaso (Boga, m.75); Conceiçao (Zhegrova, m.80), David (Miretti, m.69), Yildiz.

1 – Verona: Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (Harroui), Bradaric (Slotsager, m.71); Suslov (Lovric, m.71), Bowie.

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Goles: 0-1, Bowie (m.34); 1-1, Vlahovic (m.62).

Árbitro: Giovanni Ayroldi. Mostró tarjeta amarilla a Locatelli (m.33) por parte del Juventus; a Gagliardini (m.5), Frese (m.31), Bernede (m.63) y Harroui (m.80) por parte del Verona.

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Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo quinta jornada de la Serie A, disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte de Italia). Se guardó un minuto de silencio por la muerte del expiloto de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, Alex Zanardi.