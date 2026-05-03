Pogacar culmina su Tour de Romandía con la cuarta victoria

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) rubricó su victoria en la general del Tour de Romandía este domingo al imponerse en la última etapa sobre 178.2 kilómetros entre Lucens y Leysin, donde celebró su cuarta victoria de la semana.

Después de ganar la semana pasada su tercera Lieja-Bastoña-Lieja consecutiva, Pogacar se paseó por las carreteras suizas para seguir demostrando que no tiene rival en su puesta a punto para tratar de ganar su quinto Tour de Francia este verano.

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El campeón del mundo sujetó los ataques del Red Bull-Bora-Hansgrohe y ganó su cuarta etapa de seis en la última subida de 14 kilómetros en Leysin, sin despeinarse en el esprint ante el alemán Florian Lipowitz, el único que le podía arrebatar la general y que al menos luchó hasta la meta.

Tercero este domingo fue el también Red Bull-Bora, el esloveno Primo Roglic. Pogacar, que llegó y venció por primera vez en Romandía, se impuso en la general con una ventaja de 42 segundos sobre Lipowitz, mientras que Lenny Martinez (Bahrain Victorious) completó el podio a casi tres minutos.

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