Agencias

Rubén Sánchez, Dolan y Roberto, novedades en el Espanyol: Tchouaméni, en el Madrid

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 3 may (EFE).- El Espanyol se enfrentará al Real Madrid en el RCDE Stadium con las novedades en el once de Rubén Sánchez, Dolan y Roberto, mientras que el rival presenta a Tchouaméni como única cara nueva en el equipo titular.

El anfitrión arrancará el duelo con el siguiente equipo: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Terrats, Rubén Sánchez, Dolan y Roberto.

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El conjunto blanco, por su parte, saltará al terreno de juego con Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Thiago; Bellingham; Vinicius y Brahim.

El Espanyol intentará romper su mala racha en este 2026 y alejarse del descenso, mientras que el Madrid procurará ganar para evitar el alirón matemático del Barcelona.

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