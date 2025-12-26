Muere un niño palestino por disparos de Israel en el norte de Gaza pese al alto el fuego

La información sobre la muerte del menor palestino fue confirmada por fuentes citadas por el diario 'Filastin', que identificaron a la víctima como Ahmed Raduán abú al Kas, de trece años. El joven habría sido alcanzado por disparos de soldados israelíes en el barrio de Shujaia, al norte de la ciudad de Gaza, mientras las tropas de Israel mantienen su presencia en la zona pese a la vigencia de un alto el fuego acordado con Hamás. El incidente, recogido por 'Filastin', se produjo este viernes, mientras el Ejército israelí no ha emitido una declaración sobre el suceso.

Según reportó la agencia Europa Press, el alto el fuego se encuentra en vigor desde el 10 de octubre, como parte de la primera fase de la propuesta impulsada por Estados Unidos para la región, tras el acuerdo alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La muerte del menor ocurre pese a estas medidas, lo que subraya la fragilidad de la tregua en determinadas áreas de la Franja de Gaza.

Tal como publicó Europa Press, el barrio de Shujaia ya había sido escenario de violencia durante esta semana. El miércoles, un palestino perdió la vida y otros nueve resultaron heridos a raíz de un ataque con drones efectuado por el Ejército de Israel dentro de la denominada "línea amarilla", franja que marca los límites de las posiciones avanzadas de las fuerzas israelíes en el enclave. Europa Press detalló además que el Ejército israelí no se pronunció sobre las acusaciones en relación con la muerte del menor o los hechos previos en la misma zona.

Desde la instauración del alto el fuego, los incidentes militares han continuado generando víctimas en la Franja de Gaza. Según consignó Europa Press, el balance de fallecidos entre la población palestina por hechos ligados a acciones israelíes desde esa fecha asciende a 406, mientras que el número de personas heridas llega a 1.118. Las operaciones de rescate y recuperación de cuerpos han permitido hallar a 653 personas sin vida, en su mayoría bajo los escombros ocasionados por enfrentamientos y bombardeos anteriores.

Las autoridades bajo control de Hamás en Gaza han elevado la cifra de muertos por la ofensiva israelí lanzada tras los sucesos del 7 de octubre de 2023 a cerca de 70.950. Esa ofensiva fue desencadenada por una acción de Hamás que, de acuerdo con el balance oficial de Israel citado por Europa Press, provocó aproximadamente 1.200 víctimas fatales y el secuestro de cerca de 250 personas. La ofensiva israelí, según la información aportada por Europa Press, ha dejado consecuencias humanitarias severas en términos de víctimas y desplazados.

El episodio de la muerte de Ahmed Raduán abú al Kas ocurrió en el contexto de un despliegue militar israelí en ciertas zonas de la Franja de Gaza, pese al compromiso de alto el fuego. Europa Press indicó que la presencia de las fuerzas armadas de Israel ha mantenido elevados los niveles de tensión y riesgo en áreas urbanas densamente pobladas como Shujaia, donde la población civil ha sido especialmente vulnerable a los episodios de violencia.

La persistencia de incidentes armados tras la entrada en vigor del alto el fuego, según detalló Europa Press, muestra las dificultades para consolidar una paz efectiva o una reducción sustancial de las hostilidades en Gaza. A pesar de los acuerdos formales, tanto el número de muertos como la cantidad de personas heridas o sepultadas bajo los escombros reflejan el impacto continuado de las operaciones militares, tanto directas como indirectas, sobre la población local.

Mientras tanto, según remarcó Europa Press, organizaciones y medios locales continúan recopilando y reportando datos sobre las víctimas, mientras que el Ejército de Israel no ha ofrecido posiciones oficiales acerca de los incidentes más recientes, como el de este viernes o los ataques con drones de días anteriores en el mismo sector. Por su parte, las autoridades de Gaza, que dependen de Hamás, han actualizado los balances de muertes y daños vinculados a la prolongada ofensiva y al contexto de violencia.

El testimonio recogido por 'Filastin' y reproducido por Europa Press sobre el caso de Ahmed Raduán abú al Kas ayuda a visibilizar la situación de la infancia palestina en la Franja en escenarios donde el riesgo para la población civil resulta elevado aun durante períodos de cese de hostilidades. Estas circunstancias han generado diversas reacciones en organismos humanitarios, aunque, según Europa Press, hasta el momento no se han dado declaraciones formales de autoridades israelíes sobre este incidente específico.

El contexto trazado por los datos aportados por Europa Press y medios palestinos evidencia una crisis humanitaria persistente, con elevados saldos de víctimas entre la población civil que vive en Gaza, mientras continúan la tensión y los riesgos para quienes permanecen en las zonas de incursión y despliegue militar.