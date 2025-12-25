Una masa de aire frío dejará este viernes nieve en el norte y temperaturas de -6ºC en Asturias, Cantabria y CyL

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de una masa de aire frío acompañada de una borrasca al norte peninsular, lo que incidirá en un notable descenso de las temperaturas en extensas áreas del país. Según informó el medio, este cambio meteorológico propiciará que los termómetros alcancen valores mínimos de -6ºC en territorios como Asturias, Cantabria y Castilla y León durante la jornada de este viernes, posicionando a una decena de provincias de la mitad norte bajo riesgo por frío, nieve y otros fenómenos adversos.

De acuerdo con la Aemet, las provincias con avisos activos por bajas temperaturas comprenden Asturias, Madrid, Cantabria, León, Palencia y Zamora. Mientras tanto, los avisos por fenómenos de nieve afectan a Castellón, Barcelona, Girona y Lérida. En la región de Cataluña, el litoral de Girona y Barcelona afronta también una situación de riesgo importante por fuerte oleaje, un aviso que en Tarragona y Valencia se mantendrá en nivel amarillo. Además, las provincias de Alicante y Valencia se encontrarán en peligro por precipitaciones intensas a lo largo del día.

Tal como publicó la agencia, el panorama meteorológico general estará marcado por cielos muy nubosos o cubiertos en amplias zonas de la península ibérica y Baleares. Las precipitaciones se intensificarán especialmente en áreas como el cabo de Palos, cabo de la Nao, Baleares y el noreste catalán, donde podrán ser localmente fuertes y venir acompañadas de tormentas e incluso granizo de pequeño tamaño. En otros territorios peninsulares, se contemplan intervalos de cielos nubosos y chubascos de baja intensidad en el interior, mientras que en el norte de Galicia se prevén precipitaciones más persistentes e intensas.

La previsión meteorológica también indica una tendencia hacia cielos poco nubosos al final del día en zonas de la meseta Norte, mientras que la nieve aparecerá en cotas superiores a los 800-1.200 metros en los Pirineos centrales y orientales. En las zonas de montaña del sureste, la cota de nieve oscilará entre los 1.100 y 1.300 metros, y en el resto de áreas montañosas bajará hasta los 500-700 metros. Estas nevadas se manifestarán en forma de chubascos débiles, aunque de manera más habitual y con acumulaciones apreciables en las montañas septentrionales.

En el archipiélago canario, el norte de las islas de mayor relieve afrontará cielos nubosos y se producirán precipitaciones que podrían alcanzar intensidad moderada, mientras el resto del territorio insular mantendrá intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco leve. La agencia meteorológica detalló también la formación de nieblas matinales en áreas del suroeste peninsular y en zonas de montaña.

A lo largo del viernes, el descenso generalizado de las temperaturas mínimas se instalará en amplias extensiones del norte y el centro peninsular, siendo las mínimas más bajas al final del día. No obstante, en algunas depresiones del noreste y en Baleares, estos valores experimentarán un leve ascenso. En cuanto a las temperaturas máximas, la tónica será de un descenso progresivo tanto en la península como en Baleares, si bien el suroeste verá ligeros ascensos.

En lo referente al viento, la previsión de la Aemet señala que predominarán los vientos moderados con componente noreste en los litorales de Galicia y del Cantábrico, especialmente fuertes en el noroeste gallego, aunque tenderán a perder intensidad durante la jornada. En el Estrecho y el mar de Alborán se esperan vientos moderados de poniente. El resto del país experimentará vientos flojos de componente norte, con intervalos de mayor intensidad en la mitad norte y ráfagas fuertes o muy fuertes entre la costa norte mediterránea y el archipiélago balear.

Este sistema inestable de bajas presiones, según consignó la Aemet, continuará generando inestabilidad atmosférica en el este español, con la probabilidad de tormentas, lluvias persistentes y nevadas en cotas medias y altas. El temporal marítimo pondrá en alerta a zonas del noreste mediterráneo, donde el oleaje concederá categoría de riesgo importante en algunas áreas.

Así, la combinación de frío extremo, precipitaciones, nevadas y fenómenos costeros derivados de la borrasca amenaza con impactar las actividades cotidianas y la movilidad en varios territorios afectados, mientras los organismos de protección civil permanecen atentos a la evolución de la situación meteorológica.