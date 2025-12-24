Agencias

Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de una mujer en una vivienda de Barakaldo

Un joven arrestado tras el hallazgo de una mujer sin vida en su domicilio ha sido presentado ante el Juzgado de Getxo, después de que la autopsia concluyera que se trató de un asesinato con violencia, según autoridades vascas

La autopsia practicada al cuerpo de una mujer encontrada sin vida en Barakaldo llevó a las autoridades a concluir que la causa del fallecimiento fue violenta. A raíz de este hallazgo, la Ertzaintza detuvo a un joven de 27 años, quien ya fue presentado ante el Juzgado de Getxo por su supuesta implicación, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Seguridad y difundida por la prensa regional.

Según reportó el medio, la sucesión de hechos comenzó cuando familiares de la víctima, una mujer de 54 años, alertaron el pasado domingo a la Ertzaintza después de localizarla inconsciente en su domicilio de Barakaldo. Personal sanitario y agentes de la policía autonómica vasca se desplazaron al lugar poco después, donde pudieron constatar que la mujer ya había fallecido, reveló el Departamento de Seguridad citado por el medio.

Tras este primer reconocimiento, los análisis forenses determinaron que la muerte de la mujer respondía a hechos violentos, lo que llevó a la Policía vasca a iniciar una investigación sobre las circunstancias del caso, consignó el medio regional. Las autoridades procedieron a la detención de un hombre de 27 años relacionado con el suceso la noche del mismo domingo, según consignó la publicación.

Este miércoles, el sospechoso fue trasladado desde las dependencias policiales hasta el Juzgado de Getxo para prestar declaración ante la autoridad judicial, detalló el Departamento de Seguridad citado por la prensa local. Tanto la investigación policial como las diligencias judiciales siguen abiertas para esclarecer los detalles en torno a la muerte de la mujer, incluyendo los posibles vínculos del detenido con la víctima y la reconstrucción de lo ocurrido en la vivienda de Barakaldo.

