La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprueba crear tribunales especializados en casos de insurrección

La Asamblea Nacional de Corea del Sur ha dado 'luz verde' a un proyecto de ley para establecer tribunales especializados en los casos de insurrección, traición y rebelión relacionados con la fallida declaración de la ley marcial por parte del expresidente Yoon Suk Yeol.

La medida, aprobada este martes con 175 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, permite establecer al menos dos tribunales especializados dentro de la corte del distrito central de Seúl y en el Tribunal Superior de la capital.

Los consejos de ambas cortes en Seúl tendrán que elaborar directrices para la composición del panel de jueces de los tribunales especializados, que se harán cargo de los casos relacionados con la ley marcial desde este martes, si bien el juicio por insurrección de Yoon seguirá en el mismo tribunal en el que empezó.

Los diputados del opositor Partido del Poder Popular (PPP) --por el que se postuló Yoon en 2022-- se han opuesto a la medida y han acusado al Partido Demócrata de Corea de elegir jueces afines e intentar tomar el control del poder judicial.

En un intento por frenar la aprobación de la medida, el líder del PPP, Jang Dong Hyeok, realizó en la Asamblea Nacional un extenso discurso como estrategia de 'filibusterismo', según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El consejo especial de investigación liderado por el fiscal especial Cho Eun Suk concluyó a mediados de diciembre que Yoon impuso la ley marcial en diciembre de 2024 para mantenerse en el poder e inició los preparativos del proceso hasta un año antes.

Yoon justificó la ley marcial en aras de "proteger el orden constitucional" y acabar con las "fuerzas antiestatales", si bien su fin último era tomar el poder legislativo y judicial" mediante la fuerza militar y "eliminar a los oponentes políticos por la fuerza", así como "monopolizar y mantenerse en el poder".

El expresidente surcoreano fue destituido en abril de su cargo. Junto a él, fueron imputados en la trama hasta 24 personas de su círculo cercano, entre ellos el exministro Defensa Kim Yong Hyun; el exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa Yeo In Hyung; el ex primer ministro Han Duck Soo o el ex director del Servicio de Inteligencia Nacional Cho Tae Yong, entre otros.

