Agencias

El vicepresidente de Bolivia se declara en oposición y acusa al presidente de "juntarse con corruptos"

Guardar

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, se ha declarado este miércoles en oposición al presidente del país, Rodrigo Paz, a quien ha acusado de "gobernar para los ricos" y de "juntarse con corruptos", en la que es ya la más clara confirmación de un distanciamiento que viene gestándose casi desde la toma de posesión de ambos.

"Hay gente que dice que yo no soy parte del Gobierno y que soy oposición, pues cuánta razón tiene: soy oposición, pero oposición constructiva", ha declarado Lara a través de TikTok, fórmula habitual en la que se dirige a la ciudadanía.

Lara ha asegurado que tiene como objetivo principal luchar contra la corrupción y ha advertido a Lara de que tendrá que aguantarle mientras dure la legislatura. "Si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz, pues hecho de corrupción que detecte será denunciado, no voy a callar", ha dicho.

Estas últimas declaraciones son un nuevo capítulo de los desencuentros que han venido protagonizando antes incluso de que asumieran sus cargos. Desde entonces, se han repartido reproches, en especial Lara, a quien el presidente boliviano echó para atrás la apuesta de Freddy Vidovic como ministro de Justicia.

Hace unos días, el vicepresidente anunció que tomaría medidas en el Parlamento contra el paquete económico del Gobierno, en el que está incluido el fin del subsidio al diésel. "Lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar", dijo Lara.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en un descampado con aparentes signos de violencia

Las autoridades continúan las labores de identificación y esclarecimiento tras encontrar un cuerpo sin vida en una zona aislada de Málaga, mientras los análisis forenses y la recolección de pruebas son claves para comprender el caso y avanzar en las líneas de investigación

Investigan el hallazgo del cadáver

La AEMPS publica un manual para que cualquier persona pueda contribuir a mejorar la seguridad de los fármacos

Infobae

Hisense impulsa el hogar inteligente con nuevos frigoríficos PureFit y un sistema modular de lavandería X-Zone Master

Hisense impulsa el hogar inteligente

El estadounidense Tien se redime como campeón de la Next Gen ATP

Learner Tien logró superar a Alexander Blockx en la final de Yeda, consiguiendo así el preciado trofeo de las Next Gen ATP Finals tras una revancha por su derrota del año pasado y confirmando su proyección en el circuito juvenil

El estadounidense Tien se redime

Morgan Rogers doblega al United para un Aston Villa candidato a la Premier

Con una actuación decisiva, el delantero inglés marcó dos veces en Villa Park y sostuvo la racha ganadora del conjunto dirigido por Unai Emery, que se afianza en la parte alta de la tabla y presiona al líder Arsenal

Morgan Rogers doblega al United