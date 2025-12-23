El vicepresidente de Bolivia se declara en oposición y acusa al presidente de "juntarse con corruptos"

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, se ha declarado este miércoles en oposición al presidente del país, Rodrigo Paz, a quien ha acusado de "gobernar para los ricos" y de "juntarse con corruptos", en la que es ya la más clara confirmación de un distanciamiento que viene gestándose casi desde la toma de posesión de ambos.

"Hay gente que dice que yo no soy parte del Gobierno y que soy oposición, pues cuánta razón tiene: soy oposición, pero oposición constructiva", ha declarado Lara a través de TikTok, fórmula habitual en la que se dirige a la ciudadanía.

Lara ha asegurado que tiene como objetivo principal luchar contra la corrupción y ha advertido a Lara de que tendrá que aguantarle mientras dure la legislatura. "Si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz, pues hecho de corrupción que detecte será denunciado, no voy a callar", ha dicho.

Estas últimas declaraciones son un nuevo capítulo de los desencuentros que han venido protagonizando antes incluso de que asumieran sus cargos. Desde entonces, se han repartido reproches, en especial Lara, a quien el presidente boliviano echó para atrás la apuesta de Freddy Vidovic como ministro de Justicia.

Hace unos días, el vicepresidente anunció que tomaría medidas en el Parlamento contra el paquete económico del Gobierno, en el que está incluido el fin del subsidio al diésel. "Lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar", dijo Lara.