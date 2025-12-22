Alphabet (Google) compra la firma de centros de datos y energía Intersect por 4.041 millones de euros

La tecnológica estadounidense Alphabet ha anunciado este lunes un acuerdo definitivo para adquirir la firma de servicios de centros de datos e infraestructuras energéticas Intersect por 4.750 millones de dólares (4.041 millones de euros) en efectivo, incluida su deuda.

Según la matriz propietaria de Google, la compra permitirá desplegar con mayor rapidez nuevas capacidades de generación eléctrica y de 'data centers'. En la operación están incluidos los proyectos ya completados fruto de la asociación previa de ambas empresas y aquellos en desarrollo.

Tras completarse la compra en la primera mitad de 2026, las operaciones de Intersect seguirán siendo independientes de Alphabet y continuarán estando dirigidas por su actual fundador y consejero delegado, Sheldon Kimber.

Los activos de Intersect en Texas y en California no serán parte de la transacción, puesto que se integrarán en una compañía independiente respaldada por TPG Rise Climate, Climate Adaptive Infrastructure y Greenbelt Capital Partners.

"Intersect nos ayudará a ampliar nuestra capacidad, a operar con mayor agilidad en la construcción de nuevas instalaciones de generación de energía en consonancia con la nueva carga de los centros de datos y a reinventar las soluciones energéticas para impulsar la innovación y el liderazgo de Estados Unidos", ha afirmado el consejero delegado de Alphabet y Google, Sundar Pichai.

"Intersect siempre se ha centrado en aportar innovación al sector y esperamos acelerar a gran escala como parte de Google", ha asegurado, por su parte, Kimber.