1-0. El Alavés se agarra a Primera ante el campeón

Vitoria, 13 may (EFE).- Un gol de Ibrahim Diabate en la última jugada de la primera parte agarró a Primera División al Deportivo Alavés, que superó por 1-0 al campeón, el FC Barcelona, que embotelló a los vitorianos en la última media hora a los vascos, pero no pudo lograr el empate.

Con este triunfo, el Alavés salen de un salto de los puestos de descenso y se colocan en la posición 15 con 40 puntos, mientras que el FC Barcelona se quedó sin la posibilidad de alcanzar los cien puntos en Liga.

PUBLICIDAD