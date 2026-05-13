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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2 %

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Buenos Aires, 13 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una bajada del 2 %, hasta las 2.738.35449 unidades.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Edenor (-3,9 %) y Sociedad Comercial del Plata (-3,4 %), mientras que las que más subieron fueron las de Telecom Argentina (+2,3 %) y Aluar (+2 %).

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 1,2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 523 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista avanzó a 1.391,50 por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.420 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,5 %, a 1.483,30 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió el 0,5 %, a 1.425,77 pesos por unidad. EFE

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