Suprema Corte de México descarta revisar caso de la saxofonista María Elena Ríos

Ciudad de México, 13 may (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación descartó este miércoles revisar una disputa judicial relacionada con el caso de la saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019 en el estado de Oaxaca, sur de México.

El máximo tribunal decidió no revisar una serie de amparos vinculados al proceso penal contra el empresario y exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ordenar la agresión contra la saxofonista.

PUBLICIDAD

La Corte analizaba si debía intervenir en una controversia surgida después de que una jueza anuló una absolución previa dentro del caso y ordenó repetir parte del juicio.

La decisión ocurrió luego de que el juez original fuera suspendido antes de emitir la sentencia definitiva por escrito, lo que abrió una disputa sobre si una jueza sustituta podía dejar sin efectos lo ya resuelto en el proceso.

PUBLICIDAD

"¿Es válido que una jueza sustituta declare la nulidad de todo lo actuado en la audiencia de juicio oral y revoque los efectos de un fallo absolutorio?", se planteó durante la sesión del máximo tribunal.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Suprema Corte atraer el caso para definir si esa actuación judicial se ajustaba al sistema penal acusatorio mexicano.

PUBLICIDAD

Finalmente, con cinco votos a favor, la Corte determinó no ejercer su "facultad de atracción en la solicitud 415/2026".

En septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido sulfúrico en Oaxaca, una agresión investigada como tentativa de feminicidio, y por la que está acusado el empresario y exdiputado.

PUBLICIDAD

La agresión provocó a Ríos graves quemaduras en el rostro, pecho, brazos y piernas, además de múltiples cirugías reconstructivas e injertos de piel.

A casi siete años de los hechos, el caso continúa sin una sentencia definitiva y ha atravesado distintos recursos y disputas judiciales.

PUBLICIDAD

El ataque contra la saxofonista se convirtió además en uno de los casos más emblemáticos de violencia con sustancias corrosivas contra mujeres en México y dio impulso a reformas conocidas como 'Ley Malena', orientadas a tipificar y sancionar este tipo de ataques, así como garantizar atención integral a las víctimas.

Desde entonces, Ríos también se ha convertido en una de las voces más visibles contra la violencia ácida y ha denunciado públicamente obstáculos e irregularidades en el proceso judicial relacionado con su caso. EFE

PUBLICIDAD