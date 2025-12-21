Agencias

VÍDEO: Los demócratas denuncian el borrado de material relacionado con Trump de los archivos de Epstein publicados

Guardar

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han denunciado que el Departamento de Justicia ha borrado material de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein en el que se podía ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicado este viernes al filo de que acabara el plazo para su publicación en virtud de una ley bipartidista aprobada en el Congreso después de que Trump cambiara de postura acerca de este asunto.

En concreto, el archivo número 468 ya no aparece en el apartado que el Departamento de Justicia ha habilitado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein'.

La fotografía muestra un escritorio con multitud de marcos de fotografías y un cajón abierto donde se pueden observar más instantáneas, en una de ellas Trump aparece junto a su esposa Melania, el pederasta Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

"¿Pam Bondi (fiscal general de Estados Unidos) es esto cierto? ¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense", ha declarado el grupo demócrata en su cuenta de la red social X.

En este sentido, el líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha insinuado que las autoridades estadounidenses podrían estar ocultando mucha más información. "Este podría ser uno de los mayores encubrimientos en la historia de Estados Unidos", ha sostenido.

La publicación este viernes de los archivos ya causó polémica por la falta de documentos y la fuerte censura a la que han sido sometidos, con caras tapadas en las fotografías y partes de documentos ocultos, entre ellos el caso ante el gran jurado, clave para señalar a los culpables de abusos.

El representante republicano por Kentucky Thomas Massie, que ha liderado la campaña por la aprobación de la ley junto con el congresista demócrata Ro Khanna, ha esgrimido que la ley que impulsaron estaba concebida precisamente para impedir censuras como la que ha efectuado el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia ha publicado este sábado una nueva tanda de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores vinculada al magnate, sin embargo, también fuertemente censurados. Al menos 550 páginas de los nuevos documentos están totalmente en negro.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1037850/1/democratas-denuncian-borrado-material-relacionado-trump-archivos-epstein

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

CESIDA, SEISIDA y Apoyo Positivo destacan que la visibilidad del VIH es una "oportunidad" frente al estigma

Expertos resaltan la importancia de abordar la infección en la conversación pública para erradicar prejuicios, concienciar sobre igualdad y mostrar que, con tratamiento adecuado, se puede disfrutar de una vida plena sin riesgo de trasmisión sexual

Infobae

La Princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario en el Pilatus, el avión de entrenamiento del Ejército del Aire

Tras culminar la fase teórica y entrenamientos en simuladores, la heredera al trono completó el vuelo inaugural completamente sola en la base de San Javier, bajo la supervisión de autoridades y después de superar rigurosos requisitos académicos

La Princesa Leonor realiza su

Sindicatos convocan huelgas en enero y febrero por un convenio "digno" en el sector de conserva de pescado

Las principales centrales sindicales rechazan la última oferta patronal, exigen aumentos salariales y protestan contra la falta de avances en la negociación colectiva, llamando a paros sucesivos y movilizaciones en puntos clave del sector pesquero

Sindicatos convocan huelgas en enero

El juzgado de Grado investigará la muerte por disparo de un oso pardo en Belmonte ocurrida en verano

La Fiscalía tramita una denuncia tras hallar un oso de 170 kilos abatido por un tiro en Asturias, hecho que organizaciones ambientales relacionan con el aumento del furtivismo y la falta de transparencia oficial sobre muertes de especies protegidas

El juzgado de Grado investigará

ChatGPT tratará a los adolescentes como lo que son, priorizará su seguridad y promoverá el apoyo en el mundo real

OpenAI implementa protocolos reforzados para garantizar la integridad de quienes utilizan la inteligencia artificial durante la adolescencia, aplicando respuestas diferenciadas y mecanismos de prevención ante posibles situaciones riesgosas, incluyendo orientación hacia redes de apoyo y servicios de emergencia si resulta necesario

ChatGPT tratará a los adolescentes