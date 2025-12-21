Detenido el presunto autor de cinco incendios en el barrio de Sant Antoni de Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona, a través de la Unidad de Investigación y con la colaboración de la Unidad Territorial del Eixample, detuvo este jueves a una persona presuntamente implicada en cinco incendios cometidos en el barrio de Sant Antoni en noviembre y diciembre.

La investigación ha permitido vincular a la persona detenida, que ya ha pasado a disposición judicial, con la quema de contenedores y otros elementos del mobiliario urbano; el último episodio tuvo lugar el pasado 17 de diciembre en la calle Villarroel donde ardieron tres contenedores, informa el Ayuntamiento de Barcelona este domingo en un comunicado.

"Estos actos han generado un importante perjuicio económico para el Ayuntamiento de Barcelona, derivado tanto de la reposición del material afectado como de los costes asociados a la intervención de los servicios de emergencia, la posterior limpieza y la reparación de los daños ocasionados en el espacio público", explican.

Los incendios, añaden, tuvieron "un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos, provocando degradación del espacio público, acumulación de residuos y contaminación ambiental".

Además, han supuesto un grave riesgo para la seguridad y la salud de las personas, ya que se produjeron en horario diurno, coincidiendo con momentos de gran afluencia de peatones y franjas horarias de salida de niños de los centros educativos: "La propagación del fuego y la inhalación de humos tóxicos suponen un peligro especialmente elevado para niños, mayores y colectivos vulnerables".

FACHADA DE UN EDIFICIO HABITADO

Uno de los episodios más graves corresponde al fuego se originó directamente en la fachada de un edificio habitado, dificultando la salida de las personas que se encontraban en el interior y generando una situación de riesgo real para su integridad física.

La detención tuvo lugar después de que una patrulla localizara al sospechoso en la calle Comte Urgell, vestido con la misma ropa que aparecía en las imágenes de videovigilancia facilitadas por una oficina cercana a uno de los incendios.

En el registro, se hallaron un bote con líquido inflamable, un mechero tipo soplete y una caja de cerillas, que fueron intervenidos e incorporados al acta policial.