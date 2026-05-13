China afirma estar preparada para "aplastar" cualquier intento de independencia de Taiwán

Pekín, 13 may (EFE).- La voluntad de China de oponerse a la independencia de Taiwán es "tan firme como una roca" y su capacidad de "aplastar" cualquier intento de secesión es "inquebrantable", manifestó este miércoles una portavoz del Gobierno chino antes de que llegue el presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

"Taiwán nunca ha sido un país, no lo fue en el pasado y absolutamente tampoco lo será en el futuro. Las mentiras de William Lai (presidente de Taiwán) seguirán siendo mentiras aunque las repita mil veces y jamás se convertirán en verdad", aseveró Zhang Han, vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), en una rueda de prensa rutinaria.

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Estas declaraciones se produjeron en vísperas de la cumbre entre Trump y su par chino, Xi Jinping, en Pekín, donde está previsto que aborden la situación de la isla autogobernada, entre otros temas de la agenda bilateral. EFE