Perú es el tercer mayor consumidor de gas licuado de Latinoamérica, tras México y Brasil

Lima, 12 may (EFE).- Perú es el tercer mayor consumidor de gas licuado de petróleo (GLP) de Latinoamérica, solo por detrás de México y Brasil, reveló este martes un estudio que analizó datos obtenidos entre 2016 y 2023.

Según el "Estudio Económico sobre la Informalidad en la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo Envasado", elaborado por la escuela de posgrado Gerens con información de The Global Economy, la demanda peruana registró un incremento acumulado de 23,49 % durante el período citado, con lo que superó al de economías como la Argentina.

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"El comportamiento que viene mostrando el mercado peruano refleja el potencial que aún existe para continuar ampliando el acceso al GLP en distintas zonas del país", destacó al respecto el presidente de la Sociedad Peruana del Gas Licuado (SPGL), Jovan Pastor, en un comunicado que difundió los resultados del estudio.

El representante añadió que "para sostener este crecimiento es clave seguir fortaleciendo la infraestructura logística y promoviendo condiciones que faciliten una mayor cobertura".

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El estudio atribuyó la evolución del consumo de GLP en Perú al crecimiento urbano, la expansión de los sectores medios y las iniciativas para promover combustibles más eficientes en localidades sin acceso a otros energéticos.

En ese sentido, resaltó que programas como el vale de descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), un bono mensual estatal que permite la compra de GLP, han permitido ampliar el acceso a este gas, al favorecer su mayor incorporación en los hogares más vulnerables del país, además de los programas sociales.

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El estudio precisó que, a nivel regional, México lidera la demanda de GLP, seguido por Brasil y Perú, aunque también identificó "avances importantes" en Chile, Ecuador y Colombia, impulsados principalmente por procesos de urbanización y transición hacia fuentes de energía más eficientes.

"Sin embargo, se advierte que el territorio peruano todavía presenta oportunidades de desarrollo en zonas rurales y localidades alejadas, donde la cobertura energética continúa siendo limitada", agregó.

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Al respecto, la SPGL consideró que es importante continuar promoviendo medidas para fortalecer la infraestructura, almacenamiento y distribución, ampliar el programa vale FISE, y fomentar una mayor articulación entre el sector público y privado "para consolidar un mercado más eficiente, seguro y accesible para la población". EFE