Lula abre la cumbre del Mercosur avisando que la invasión de EEUU de Venezuela sería una catástrofe

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ha abanderado la apertura este sábado de la cumbre del Mercosur con un discurso de marcado cariz político e internacional, en el que ha destacado la importancia suprema de "construir una Sudamérica próspera y pacífica como la única doctrina que nos conviene" y avisado de que una posible invasión estadounidense de Venezuela, como ha contemplado el presidente de EEUU, Donald Trump, "representaría una catástrofe humanitaria para el hemisferio entero".

"Algunos argumentan que avanzar en la integración implica renunciar a la soberanía. Pero las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Se presentan hoy en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado", ha manifestado Lula ante los líderes asistentes al encuentro que se celebra en la localidad brasileña de Foz de Iguazú, en un hotel a escasos metros de las legendarias cataratas.

En un guiño al presidente de Argentina, Javier Milei, presente en el acto, Lula se ha referido a la guerra de las Malvinas con Reino Unido como precedente de la situación actual.

"El continente sudamericano se ha visto nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional", ha indicado Lula en referencia al despliegue estadounidense contra Venezuela.

"Los límites del derecho internacional se están poniendo a prueba. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un peligroso precedente para el mundo", ha avisado.

"Construir una Sudamérica próspera y pacífica es la única doctrina que nos conviene, ha concluido Lula antes de apaciguar dudas. "Algunos argumentan que avanzar en la integración implica renunciar a la soberanía, pero las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza: guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado", ha indicado el mandatario brasileño.

