Fitur 2026 refuerza su agenda de sostenibilidad y medirá de forma integral su huella de carbono

La Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid con México como País Socio, situará la sostenibilidad y la gestión responsable como ejes centrales de su 46ª edición.

La organización ha reforzado su agenda estratégica para alinear la competitividad del sector con la preservación de recursos en un contexto de crecimiento global de las llegadas internacionales.

Como principal novedad operativa, el evento incorporará por primera vez generadores atmosféricos de agua de GENAQ, que abastecerán parte del consumo de agua durante el evento y reducirán significativamente el uso de botellas de plástico de un solo uso.

Se instalarán ocho fuentes en diferentes puntos de Fitur, disminuyendo la huella de carbono asociada al transporte y distribución de agua embotellada y aprovechando una fuente renovable y local: la humedad del aire.

Asimismo, la feria profundizará en su compromiso ambiental mediante la medición integral de la huella de carbono tanto las emisiones directas (Alcances 1 y 2) como las indirectas (Alcance 3). Este enfoque permitirá avanzar hacia un modelo de evento más responsable y generará información clave para definir acciones de mejora continua en futuras convocatorias.

En el ámbito del conocimiento, el Observatorio Fiturnext centrará su reto de este año en la gestión eficiente del agua, seleccionando como iniciativas ganadoras a la Fundación Visit València, Barceló Regen y la húngara Plastic Cup.

Además, el Pabellón del Conocimiento funcionará como espacio de intercambio de estrategias sobre gestión de recursos y bienestar de las comunidades locales durante las jornadas profesionales.

La feria mantendrá también el Premio al Stand Sostenible y potenciará sus áreas especializadas --como FITUR 4all, Cruises o Woman-- con el objetivo de fomentar un turismo más inclusivo y desestacionalizado.

Según datos de ONU Turismo, las llegadas internacionales aumentaron un 5% en el primer semestre de 2025 y el gasto turístico global podría alcanzar los 2,1 billones de dólares. Estas cifras reflejan según Fitur "la fortaleza de un sector en expansión, pero también subrayan la responsabilidad de avanzar hacia prácticas más eficientes, resilientes y capaces de generar beneficios sociales y ambientales en el tiempo".