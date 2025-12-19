El invierno astronómico empieza este domingo 21 de diciembre a las 16.03 horas y durará casi 89 días

La proximidad máxima entre la Tierra y el Sol, conocida como perihelio, está prevista para el 3 de enero, cuando ambos cuerpos se encontrarán separados por poco más de 147 millones de kilómetros. Este fenómeno, según reportó el Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional-Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), se producirá durante el invierno astronómico, el cual comenzará el domingo 21 de diciembre a las 16:03 (hora peninsular) y se extenderá durante casi 89 días, hasta el 20 de marzo de 2026, momento en que dará inicio la primavera.

De acuerdo con la información detallada por el Observatorio Astronómico Nacional, el arranque de la estación invernal está marcado por el solsticio, una fecha caracterizada por ser el día con menor duración solar del año. En Madrid, esta jornada del 21 de diciembre ofrecerá apenas nueve horas y 17 minutos de luz, cifra reducida en comparación con las 15 horas y tres minutos del solsticio de verano que se había dado el 21 de junio. El medio oficial subrayó que, a lo largo del invierno, se sucederán tres lunas llenas, que tendrán lugar el 3 de enero, el 1 de febrero y el 3 de marzo.

Entre otros fenómenos destacados, la fuente estatal indicó la ocurrencia de dos lluvias de meteoros durante la estación. Las úrsidas mostrarán su mayor actividad durante la noche del 22 de diciembre, mientras que la lluvia de las cuadrántidas alcanzará su máxima intensidad el 3 de enero. Estos eventos ofrecerán oportunidades de observación astronómica a quienes sigan los movimientos del firmamento en el hemisferio norte.

El calendario invernal también incluye la ocurrencia de dos eclipses, según consignó el Observatorio Astronómico Nacional. El primero, un eclipse anular de Sol, está programado para el 17 de febrero y su fase anular podrá observarse desde la Antártida, el océano Antártico y el sur del océano Índico. El segundo corresponde a un eclipse total de Luna, fechado para el 3 de marzo, visible desde América, el este de Asia y Oceanía. Según precisó la institución, ninguno de estos eclipses podrá contemplarse desde el territorio español.

En lo que respecta a otros cuerpos celestes, el seguimiento de los planetas durante el invierno aportará nuevas opciones de observación. La presencia de Saturno podrá apreciarse tras la puesta de Sol, coincidiendo con Júpiter durante el comienzo de enero y con Venus, que se unirá a partir de la segunda mitad de ese mes. La visibilidad de Saturno irá disminuyendo hasta volverse imperceptible a principios de marzo, cuando su posición quede cerca del Sol. Por su parte, Mercurio será visible en el cielo vespertino durante febrero, mientras que, por las mañanas invernales, se podrán distinguir a Júpiter y Mercurio. El Observatorio Astronómico Nacional indicó que Mercurio dejará de verse por las mañanas a principios de enero, para reaparecer hacia mediados de marzo, mientras que Júpiter desaparecerá del cielo matutino a mediados de enero.

Las constelaciones también asumirán un protagonismo relevante durante las noches invernales, destacó la fuente oficial. Orión, con su característica estrella variable Betelgeuse; Tauro, fácilmente identificable por la coloración rojiza de Aldebarán; Can Mayor, que alberga a Sirio, la estrella más brillante en el firmamento nocturno; y Géminis, cuyas figuras representativas son Cástor y Pólux, se podrán observar durante el anochecer. Junto a otras estrellas cercanas, estas constelaciones conforman el llamado hexágono del invierno, un asterismo visible en los atardeceres de la estación.

Según los registros facilitados por el Instituto Geográfico Nacional y publicados por el Observatorio Astronómico Nacional, durante los casi 89 días invernales coincidirán múltiples fenómenos celestes. Las lluvias de meteoros, los cambios en la visibilidad de los planetas, la sucesión de las lunas llenas y la variación en la distancia entre la Tierra y el Sol contribuirán a caracterizar el calendario astronómico de la estación más fría en el hemisferio norte. El afelio, momento en el que la Tierra estará más alejada del Sol, llegará el 6 de julio de 2026, separando ambos cuerpos en cerca de cinco millones de kilómetros más que en el perihelio, completando así el ciclo estacional descrito por el organismo oficial.