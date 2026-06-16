Infografías del martes 16 de junio de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Con más de 1.500 millones de personas sintonizando la final de 2022, la Copa del Mundo es uno de los eventos más vistos de la historia. A este le siguen la boda del príncipe Harry y Meghan Markle y la caída de la bola de Nochevieja en Times Square.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - 37 de los 48 equipos de la Copa Mundial de la FIFA están equipados por Adidas, Nike o Puma. Los otros once equipos están distribuidos entre diez compañías de ropa diferentes.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Las selecciones de Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa del Mundo 2026. Los debuts de la albiceleste en los Mundiales acumulan once victorias, un empate y seis derrotas.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Portugal - República Democrática del Congo.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Inglaterra - Croacia

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Uzbekistán - Colombia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Las redes sociales y plataformas de vídeo superan por primera vez a los medios tradicionales como la principal forma de informarse en el mundo, de acuerdo con un nuevo informe del Instituto Reuters en 48 mercados del mundo. EFE

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